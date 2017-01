Liga Mistrzów FIBA. Stelmet znów przegrał

Zielonogórzanie wystąpili w Atenach bez kontuzjowanego Czarnogórca Vladimiria Dragicevica. Łukasz Koszarek , po chorobie, był prawie niewidoczny, podobnie jak wracający po urazie dłoni Nemanja Djurisic.Mistrzowie Polski tylko w pierwszej kwarcie toczyli wyrównaną walkę z ateńczykami. W kolejnych podopieczni słoweńskiego trenera Jure Zdovca zdominowali walkę. W połowie czwartej części Grecy prowadzili aż 65:47.W Stelmecie formą błysnął Adam Hrycaniuk , który miał double-double - 19 pkt i 10 zbiórek. Skuteczny w rzutach z dystansu był Thomas Kelati - trafił cztery z pięciu zza linii 6,75 m, ale to było zbyt mało by pokonać AEK. Zawodnicy Stelmetu nie potrafili zatrzymać Michaela Dixona, który trafił m.in. 6 z 9 rzutów za trzy punkty.W końcówce zielonogórzanie trafili kilka rzutów z dystansu, w tym dwa razy uczynił to Kelati, co pozwoliło im zmniejszyć straty do różnicy siedmiu punktów (61:68 i 64:71).