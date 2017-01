Boks. Kto zastąpi Andrzeja Wawrzyka?

Deontay Wilder to mistrz świata organizacji WBC. Ostatni pojedynek stoczył w lipcu ubiegłego roku, pokonując przed czasem Chrisa Arreolę i po raz czwarty obronił pas. Od tamtej pory leczył uraz ręki, ale jakiś czas temu ogłosił, że w lutym zawalczy z Andrzejem Wawrzykiem. Przygotowania obu zawodników szły w najlepsze, do czasu aż wyszło na jaw, że polski pretendent wspomagał się niedozwolonymi środkami, a konkretnie stanozololem.Specyfik ten zażywa się w celu zwiększenia siły mięśniowej bez przyrostu wagi. Można go przyjmować w tabletkach lub w zastrzykach. Oskarżony twierdzi, że nie było możliwości wykryć żadnego dopingu w jego organizmie, a trener, Fiodor Łapin, chce poczekać, aż zostanie zbadana próbka B.W tej sytuacji Wawrzyk nie ma szans na występ na lutowej gali. Powstało więc pytanie, kto go zastąpi. Chętnych jest wielu.Deontay Wilder pokonał w styczniu ubiegłego roku Artura Szpilkę. Polski pięściarz niejednokrotnie powtarzał, że chętnie weźmie rewanż i pokona w nim mistrza. Jeszcze niedawno w planach była jego walka z Dominikiem Breazealem. Miała się ona odbyć na tej samej gali co walka Wilder - Wawrzyk, lecz ostatecznie nie dojdzie do skutku. Breazeale skrzyżuje rękawice z innym Polakiem, Izu Ugonohem, a termin najbliższej walki Szpilki nie jest znany. Gdyby dostał propozycję rewanżu z Wilderem, z pewnością by ją przyjął, ale wątpliwym jest, czy równie chętny do tego byłby sam "Bronze Bomber", jego promotorzy i telewizja FOX, która będzie transmitować tę galę. Dlatego druga walka Wilder - Szpilka wydaje się być w sferze marzeń pięściarza z Wieliczki.Informacja o poszukiwaniach przeciwnika dla Wildera dotarła też do Tysona Fury'ego. Brytyjczyk w swojej ostatniej walce pokonał Władimira Kliczkę i zdobył pasy WBA, WBO i IBF. Niedługo potem mu je odebrano, a on sam wycofał się z występów tłumacząc to depresją . Od pewnego czasu coraz mocniej się jednak uaktywnia i niewykluczone, że niebawem wróci do ringu. Za pośrednictwem Twittera dał znać, że chętnie zmierzy się z Amerykaninem.- Jeśli nie możesz znaleźć przeciwnika, ja mogę z tobą zawalczyć w lutym. Wystarczy mi 5 tygodni na takiego cieniasa jak Ty - napisał Fury do Wildera.Promotor Dilliana Whyte'a, Eddie Hearn, wypowiadał się na temat zorganizowania walki jego podopiecznego z Wilderem. Uważa, że Whyte byłby nie lada wyzwaniem dla mistrza z Alabamy, co udowodnił niedawną wygraną nad Dereckiem Chisorą. Whyte w przeszłości miał już okazję walczyć o mistrzostwo świata. W grudniu 2015 roku przegrał jednak z czempionem IBF, Anthony'm Joshuą, przez nokaut w siódmej rundzie. Jak dotąd to jego jedyna porażka na zawodowych ringach.13. w rankingu WBC Jarrell Miller był chętny skrzyżować rękawice z Luisem Ortizem, aby po pokonaniu Kubańczyka móc walczyć o pas. W obecnej sytuacji prawdopodobnie przystałby na propozycję walki z Wilderem.Ciężko ocenić realne szanse na wybór Whyte'a lub Millera. Oficjalnie wśród głównych faworytów do walki z Wilderem wymienia się Geralda Washingtona i Andrija Rudenkę. Amerykanin zajmuje 10. pozycję w rankingu WBC, Ukrainiec - 15. Żaden z nich nie miał nigdy szansy zdobyć pasa mistrzowskiego.