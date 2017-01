Legia nadal bez wygranej. Kolejny sparing na remis, tym razem z Koreańczykami

Legioniści od początku starali się grać szybko - na jeden, dwa kontakty. Często skracali pole gry , odbierając rywalom piłkę jeszcze na ich połowie. Na efekty trzeba było jednak chwilę poczekać, bo Legia dobre okazje zaczęła stwarzać mniej więcej po dziesięciu minutach.Zaczął Guilherme, który najpierw oddał niecelny strzał ze skraju pola karnego, a chwilę później - niemal w tym samym miejscu - dał się sfaulować, co dało Legii rzut wolny, a w konsekwencji różny i kolejny strzał Guilherme, po którym piłka otarła się o poprzeczkę.Jeśli jednak chodzi o dobre okazje, to w pierwszej połowie bliżej strzelenia gola byli Koreańczycy. Byli wręcz bardzo blisko, nawet się ucieszyli, ale piłkę z linii bramkowej - jak uznał sędzia - w 28. minucie wybił Jakub Czerwiński. Legia odpowiedziała tuż przed przerwą, ale z kilku metrów prosto w bramkarza - po podaniu od Miroslava Radovicia - trafił Waleri Kazaiszwili.Jacek Magiera, tak samo jak w dwóch poprzednich sparingach (1:2 z Arminią Bielefeld, 0:0 z Grasshoppersem Zurych ), w środę zdecydował się na każdą połowę wystawić dwie różne jedenastki. Po przerwie wpuścił na boisko głównie zmienników. Szansę dostali też młodzi - na środku obrony Mateusz Żyro, na lewej Mateusz Hołownia, a w pomocy Bartłomiej Urbański i Sebastian Szymański.Różnicy w jakości widać nie było, bo Legia drugą połowę zaczęła podobnie, jak pierwszą. Przejęła inicjatywę i w 53. minucie mogła, a nawet powinna prowadzić. 100 proc. okazję Szymańskiemu wypracował Kasper Hämäläinen. 17-letni pomocnik miał przed sobą tylko bramkarza, ale zamiast podbić piłkę, uderzył po ziemi, wprost w niego.Legia do końca miała inicjatywę - grała szybko, kombinacyjnie, wysoko odbierała piłkę, ale nie przekładało się to na dobre okazje. Równie dobrą, jak ta Szymańskiego, stworzyła sobie tylko jedną - w 85. minucie, kiedy Urbański z kilku metrów - po dośrodkowaniu Michała Kucharczyka - trafił w bramkarza.Mistrzowie Polski zremisowali drugi zimowy sparing. Przed startem ligi (11 lutego Legia zagra z Arką w Gdyni ) czeka ich jeszcze jeden mecz kontrolny. W sobotę z Zenitem Sankt Petersburg (godz. 18), po którym legioniści jeszcze przez tydzień trenować będą na zgrupowaniu w La Mandze.