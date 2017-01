Dziennikarz Bilda: Robert Lewandowski jak Michał Anioł

Gol Roberta Lewandowskiego, który dał zwycięstwo Bayernowi z Freiburgiem 2:1 i pozwolił Bawarczykom obronić pierwszą pozycję w tabeli Bundesligi, natchnął Hinko do napisania felietonu, w którym jeden z najsłynniejszych dziennikarzy piszących o Bayernie przyznaje się do błędu w ocenie Polaka."Drogi Robercie Lewandowski, był taki czas, że myślałem o tym, by prawić ci kazania. Bo ty marnujesz tak wiele szans na gole. Moim zdaniem tych łatwych. Takich z dwóch metrów, które były silną stroną Gerda Muellera. Ale od 92. minuty meczu z Freiburgiem błagam o przebaczenie. Bo jesteś kreatywny jak Michał Anioł, poruszasz się jak wąż, jesteś przebiegły, jak to czasem mówią kobiety. Ten gol na 2:1, przed którym przyjąłeś na klatkę piersiową i podkręciłeś zewnętrzną częścią lewej stopy, zna każde dziecko, każda babcia. Są dziennikarze, którzy opisują to trafienie niewidomym. Każdy już widział tego gola. Twój trener Carlo Ancolotti był z tego dumny. Też twój były trener Pep Guardiola . Tak. On też był dumny." - pisze Hinko.W dalszej części felietonu porusza to, co się dzieje z Guardiolą w Manchesterze City. I to go tknęło do tego, by znów wrócić do Lewandowskiego."W Bayernie możesz zarobić tyle, że nie jesteś w stanie tego wydać, no chyba, że chciałbyś kupić wieżowiec Trumpa Nowym Jorku. Wtedy musiałbyś się przenieść do Chin lub Realu Madryt . To wiele mówi o Twoim charakterze, że zostałeś w Bayernie. Jestem przekonany, że Guardiola znów Cię pożąda. Na pewno widział już Twojego gola przynajmniej 93 razy. Czy on poprosi szejka Mansoura o 300 milionów euro na odstępne za ciebie? Wierzę, że z miłości do Bayernu się temu oprze. A i dla Ciebie Robercie, znajdzie się willa nad Morzem Bałtyckim."