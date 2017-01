Ekstraklasa. Przegrany sparing Piasta w Hiszpanii

W gliwickim zespole zagrał testowany hiszpański obrońca Fran Gonzalez, ostatnio występujący w lidze tajskiej.Był to drugi mecz kontrolny zespołu trenera Radoslava Latala w Hiszpanii. Wcześniej gliwiczanie przegrali z mistrzem Rosji CSKA Moskwa 0:2.Przed wylotem do Alicante Piast wygrał sparing z czeskim trzecioligowcem FC Hlucin 6:0. W Hiszpanii pierwszym rywalem miał być zespół reprezentacji Hiszpańskiego Związku Piłkarzy, ale zawodnikom szyki pokrzyżował silny wiatr i ulewny deszcz.Podczas zgrupowania, które potrwa do 30 stycznia , gliwiczanie mają zagrać jeszcze z Rapidem Wiedeń, koreańskim Ulsan Hyundai FC oraz inną austriacką drużyną SCR Altach.Bramka dla Piasta: Sasa Zivec (90-wolny).