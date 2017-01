Ekstraklasa. Cracovia wygrała sparing z Yanbian Funde. Chińczycy chcieli zejść z boiska

PAP

KUBA OCIEPA

Piłkarze Cracovii pokonali w środowym sparingu w Algorfie chiński zespół Yanbian Funde 3:0 (1:0). Był to drugi sprawdzian "Pasów" podczas zgrupowania w Hiszpanii. W trakcie meczu doszło do niecodziennej sytuacji. Chińczycy zabronili transmisji z tego spotkania, grożąc, że jeżeli ich żądania nie zostaną spełnione, to zejdą z boiska.

