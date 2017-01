Ekstraklasa. Popis kurtuazji i fair play w sparingu Pogoni Szczecin

45' - Rzut karny dla Astry, ale Daniel Niculae... specjalnie chybił. Niecodzienna sytuacja i piękne zachowanie fair play rywali! ?? 0:0 — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) January 25, 2017

Najpierw sędzia podyktował "jedenastkę" dla mistrzów Rumunii, bo zdaniem arbitra jeden z graczy Pogoni zagrał piłkę ręką. Cristian Sapunaru strzelił tak lekko, by Jakub Słowik obronił. Sędzia nakazał powtórzenie rzutu karnego, a Daniele Niculae tym razem specjalnie uderzył mocno i niecelnie. Po kilku chwilach znów karny - tym razem pod bramką Astry. Frączczak też chybił - celowo. Zrewanżował się rywalom za zachowanie fair play wcześniej. Astra to mistrz Rumunii. Jesienią zespół awansował do fazy pucharowej Ligi Europejskiej, w której zmierzy się z belgijskim KRC Genk. Pogoń wygrała z rumuńska drużyną 3:0. Bramki dla ekipy ze Szczecina zdobyli: Adam Frączczak (53 min), Kamil Drygas (66) i Sebastian Rudol (85).W kolejnym sparingu Pogoń zagra z rosyjskim Uralem Jekaterynburg.