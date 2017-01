"Fryzjer" skazany. Drugi prawomocny wyrok

Sprawa dotyczyła ustawiania meczów Piasta Gliwice . W grudniu zeszłego roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu wymierzył "Fryzjerowi" karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, 20 tys. zł grzywny oraz przepadek 25 tys. zł przyjętych korzyści majątkowych. Jeszcze w poprzednią środę Sąd Okręgowy we Wrocławiu odroczył wydanie wyroku w procesie apelacyjnym, którego kosztami obciążony został Ryszard F., ale po upływie tygodnia ostatecznie utrzymał wyrok skazujący.Sprawa toczyła się od grudnia 2010 roku, kiedy to akt oskarżenia ws. Piasta Gliwice został przesłany do sądu. Oskarżonych zostało wtedy 15 osób.To kolejny wyrok skazujący dla "Fryzjera". Poprzedni usłyszał w sprawie korupcji w Arce Gdynia . Kilkakrotnie korzystał z odroczenia odbywania kary ze względu na zły stan zdrowia, a za kratki trafił w końcu we wrześniu 2012 roku. Skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności spędził w więzieniu ponad dwa lata, po czym skorzystał z możliwości przedterminowego zwolnienia.Wyrok ws. Piasta Gliwice to nie koniec kłopotów Ryszarda F. Mężczyzna został oskarżony w dwóch kolejnych procesach, w których postawione zostały mu m.in. zarzuty o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą w polskim futbolu.