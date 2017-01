Ekstraklasa. Arka otrzyma z miasta trzy miliony za promocję

Za szeroko pojętą promocję Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu, a także ich działalności, m. in. poprzez eksponowanie logo na strojach i materiałach reklamowych oraz uczestnictwo przedstawicieli drużyny w akcjach promocyjnych, Arka otrzyma od miasta w pierwszej połowie 2017 roku trzy miliony 95 tysięcy złotych brutto. lipcu powinien zostać rozstrzygnięty konkurs na promocję Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu w drugim półroczu - jeśli żółto-niebiescy utrzymają się w ekstraklasie mogą liczyć na podobną kwotę.W poprzednim roku Arka dostała z tego tytułu pięć milionów 807 tysięcy - dwa miliony 52 tysiące w pierwszym półroczu, kiedy rywalizowała jeszcze w pierwszej lidze oraz trzy miliony 755 tysięcy po awansie do ekstraklasy.Gdyńscy piłkarze od niedzieli przebywają na zgrupowaniu na Cyprze - w pierwszym meczu kontrolnym podopieczni trenera Grzegorza Nicińskiego przegrali we wtorek 1:2 z szóstym zespołem rumuńskiej ekstraklasy i zdobywcą krajowego pucharu CFR Cluj, natomiast w czwartek zmierzą się z czwartym na Litwie Atlantasem Kłajpeda.