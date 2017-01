ME w biathlonie. Zwycięstwo Rosjanki Starych, Polki bez medalu

Trzecia była Ukrainka Anastazja Merkuszyna, która podobnie jak Sliepcowa miała jeden niecelny strzał. Starych nie spudłowała ani razu, dzięki czemu miała nad najlepszymi rywalkami ponad minutę przewagi.Rosja na razie dominuje w zmaganiach o medale mistrzostw Starego Kontynentu. W pierwszej dziesiątce zawody ukończyły jeszcze trzy inne reprezentantki tego kraju, a we wcześniejszym biegu mężczyzn na 20 km ich rodacy zajęli pięć z czołowych sześciu miejsc. Po dwóch konkurencjach ME "Sborna" ma już cztery medale - dwa złote, srebrny i brązowy.Gospodarze na razie zawodzą. Najlepszy w porannych zawodach był Grzegorz Guzik , który zajął 43. pozycję, a z Polek w miarę dobrze spisała się tylko Gwizdoń. Jednak nawet gdyby od jej końcowego wyniku odjąć dwie karne minuty za dwa niecelne strzały, i tak nie zmieściłaby się na podium. Nawet ten wynik można uznać za rozczarowujący, biorąc pod uwagę, że w Dusznikach-Zdroju nie startuje prawie nikt z międzynarodowej czołówki.Anna Mąka zajęła 27. miejsce, Krystyna Guzik była 35., Kinga Mitoraj - 36., Karolina Pitoń - 57., a Dominika Bielecka została sklasyfikowana na 77. pozycji. Nie startowała Monika Hojnisz, która ma skupić się w Dusznikach na krótszych biegach.Zmagania na Dolnym Śląsku to ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed mistrzostwami świata w austriackim Hochfilzen, które rozpoczną się 9 lutego . Czwartek jest dniem przerwy, a w piątek odbędą się sprinty kobiet i mężczyzn. Mistrzostwa zakończą się w niedzielę. Wyniki biegu na 15 km:1. Irina Starych (Rosja) 44.24,7 (0 karnych minut)2. Swietłana Sliepcowa (Rosja) strata 1.03,8 (1)3. Anastazja Merkuszyna ( Ukraina ) 1.05,0 (1)...10. Magdalena Gwizdoń (Polska) 3.30,7 (2)27. Anna Mąka (Polska) 6.05,3 (2)35. Krystyna Guzik (Polska) 7.20,5 (6)36. Kinga Mitoraj (Polska) 7.33,5 (5)57. Karolina Pitoń (Polska) 9.51,6 (6)77. Dominika Bielecka (Polska) 15.13,0 (10)