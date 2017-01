Kiedy poznamy nowego właściciela Legii Warszawa? Znamy terminy "shoot-out"

Kiedy to wszystko się zaczęło?

Najpóźniej do końca tygodnia zostaną podpisane wszystkie stosowne dokumenty, które regulować będą "shoot-out". To właśnie zastosowanie tej klauzuli, porównywanej do pojedynku rewolwerowców ( więcej TUTAJ ), ma wyłonić nowego właściciela Legii.O tym, kto wykupi udziały w Legii, przekonamy się najwcześniej pod koniec lutego. A najpewniej dopiero na początku marca, na kiedy przewidziana została dogrywka. Pierwsza tura "shoot-out" zaplanowana została na 27 lutego, a ewentualna dogrywka odbędzie się najprawdopodobniej 3 marca Negocjacje między zwaśnionymi stronami prowadzą przedstawiciele Polskiej Rady Biznesu (m.in. wiceprezes zarządu Wojciech Kostrzewa). To właśnie w ich ręce trafią dwie zalakowane koperty. Jedną - na zakup 40 procent udziałów Leśnodorskiego i Wandzla - złoży Mioduski. Drugą - na zakup 60 procent udziałów Mioduskiego - złożą Leśnodorski i Wandzel.Mioduski, Leśnodorski i Wandzel długo wyglądali na zgraną trójkę. Od początku roku było co prawda słychać, że się różnią, ale wydawało się, że to zwykła różnica zdań (np. w ocenie pracy trenera Czerczesowa). Na początku października tercet się jednak rozpadł. Zaczęła się walka o władzę - otwarty konflikt, który trwa do dziś.Zaczęło się od publikacji "Przeglądu Sportowego", który jako pierwszy napisał o konflikcie między obydwoma właścicielami (z Leśnodorskim trzyma Wandzel, posiadacz 20 proc. udziałów, w sumie obaj mają 40 proc.). Leśnodorski w ostrych słowach skrytykował Mioduskiego, uważając, że za publikacją w dzienniku stoją jego ludzie. - Mioduski ma doradcę PR-owego, który pobiegł do "PS" - przekonywał prezes Legii w programie "Stan Futbolu", który wyemitowany na antenie Eleven został tego samego dnia, co publikacja gazety.- Źródłem naszych nieporozumień jest zaplecze finansowe klubu. Darek nigdy nie dołożył do klubu złotówki. Od roku z Maćkiem dążę do tego by znaleźć inwestora, dzięki czemu moglibyśmy walczyć z innymi klubami europejskimi. Nawet bez tego zdołaliśmy spłacić długi, choć wszystko co zrobiliśmy było obarczone sporym ryzykiem - dodawał Leśnodorski.Mioduski odpowiedział oświadczeniem, w którym przyznał, że złożył oficjalny wniosek o odwołanie zarządu spółki i zapewnił, że zarzuty Leśnodorskiego nie są prawdziwe, a on wielokrotnie proponował podwyższenie kapitału Legii.Wzajemne przerzucanie się argumentami nie przyniosło jednak żadnych rezultatów. Mioduski rezygnować z Legii nie chce, Leśnodorski i Wandzel również. A to oznacza, że o przyszłości klubu zadecydują wspomniane koperty - "shoot-out", który zaplanowany został na 27 lutego.- Większość, o ile nie wszyscy nasi piłkarze w innych klubach mogliby zarabiać 30 proc. więcej. Tylko teraz te 30 proc. to już jest za mało, by chcieli od nas odchodzić - mówi w rozmowie ze Sport.pl prezes Legii Bogusław Leśnodorski.- Legia po awansie do Ligi Mistrzów ma kupę pieniędzy. I póki płaci, to na miejscu piłkarzy nie przejmowałbym się tym, co dzieje się na górze, w gabinetach prezesów - mówi Sylwester Czereszewski, były napastnik warszawskiej drużyny.Kuba szybciej, k...a, szybciej. Dawaj "Rzeźnik", patrzę. Haha! Tak Kuba, tak. Przygotuj się, Miami! - Artur Jędrzejczyk i inni piłkarze Legii motywowali Jakuba Rzeźniczka, który na koniec treningu oddawał głową strzały na bramkę.- Gra Legii w Lidze Mistrzów, to nie jest główny powód, dla którego tu przyszedłem. Wpłynęło na to wsparcie, jakiego klubowi udzielają kibice. To motywuje każdego piłkarza na świecie i zaważyło na mojej decyzji - mówi Daniel Chima Chukwu, który podpisał kontrakt z Legią.- Klub podejmuje bardzo duże ryzyko, a w perspektywie ma dwumecz z Ajaksem, który na pewno był w jego zasięgu. Szkoda, że wyprzedaż zaczęła się właśnie teraz, gdy warszawiacy w pucharach mogli osiągnąć najlepszy wynik od lat - mówi w rozmowie ze Sport.pl były napastnik Legii i reprezentacji Polski Dariusz Dziekanowski.