Transfery. Manchester United i Chelsea są gotowe pobić transferowy rekord dla Garetha Bale'a

Zdaniem hiszpańskiego dziennika oba kluby są w stanie wydać aż 200 mln euro za Walijczyka. Obecny rekord wynosi ok. 105 mln (+ bonusy) - pobił go Manchester pozyskując Paula Pogbę. Bale miałby zażądać pensji w wysokości 400 tys. euro.Gwiazda Realu Madryt nie gra od listopada , gdy doznała kontuzji kostki w meczu ze Sportingiem (2-1). W tym tygodniu powróciła jednak do treningów. Pracować z piłką ma zacząć w lutym, ale nie wiadomo, kiedy będzie gotowy do gry . Wątpliwe, by Bale wrócił na mecze z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów; jeśli już, to tylko na rewanż, który odbędzie się na początku marca.