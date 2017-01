Siatkówka. Stracił pracę, bo oddał nerkę? Jacek Skrok nie jest już trenerem Developresu

Stracił pracę, bo oddał nerkę?

- Zarząd KS Developres Rzeszów informuje, że trener Jacek Skrok przebywa na zwolnieniu lekarskim po przebytej operacji. Na chwilę obecną trener Jacek Skrok nie może ze względów zdrowotnych prowadzić drużyny Developresu - można przeczytać w oficjalnym komunikacie przedstawionym przez rzeszowski klub. Perspektywa samego zainteresowanego jest jednak inna. - Nie jestem już trenerem Developresu. W poniedziałek poinformowałem klub, że chcę wrócić do pracy najpóźniej w czwartek. W odpowiedzi usłyszałem, że Rada Nadzorcza klubu zadecydowała, że zatrudni na moje miejsce kogoś innego - powiedział 60-letni szkoleniowiec w rozmowie z portalem nowiny24.pl. Syn trenera, Maciej, potrzebował przeszczepu nerki. Pojawił się problem ze znalezieniem dawcy, dlatego to jego ojciec zdecydował się na oddanie narządu. W związku z rekonwalescencją przebywał na zwolnieniu lekarskim, podczas którego zastępował go dotychczasowy II trener zespołu, Dawid Pawlik. W poniedziałek 60-letni szkoleniowiec dowiedział się, że klub zdecydował się na znalezienie nowego trenera rzeszowskiej drużyny.Jacek Skrok prowadził zespół z Podkarpacia od grudnia 2015 roku. Obecnie Developres Rzeszów z dorobkiem 30 punktów zajmuje 5. miejsce w tabeli. Na siedemnaście meczów wygrał dziesięć, w siedmiu ponosząc porażkę (w ostatnich pięciu pojedynkach Orlen Ligi zwyciężał tylko dwukrotnie). Kolejne spotkanie drużyna ta rozegra w najbliższą niedzielę we własnej hali. O godzinie 15.00 zmierzy się z Eneą PTPS Piła