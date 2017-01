Ekstraklasa. Chukwa, Sanogo, stryjek i kijek

Problem bogactwa?

Dotychczas w ataku Legii istniał dość wyraźny podział obowiązków. Nikolić był tym, który krąży na granicy spalonego i czeka na prostopadłe piłki lub na błąd przeciwników. Do minimum ograniczał swój udział w pojedynkach (średnio zaledwie 10 na mecz), jak i uczestnictwo w budowaniu ataków, w wielu spotkaniach notując mniej niż 20 podań. Prijović był bardziej aktywny w sytuacjach, gdy konieczna była walka z rywalami, którzy zostawiali mało miejsca. Szwajcar mógł wtedy zrobić użytek ze swojej siły fizycznej. To decydowało o tym, że Węgier był pierwszym wyborem w spotkaniach Ekstraklasy, zaś Prijović wychodził w podstawowym składzie na mecze w Lidze Mistrzów. Charakterystyki tych zawodników różniły się jednak na tyle, że trenerzy Legii zawsze musieli wybierać, czy zależy im na szukaniu dużej liczby prostopadłych piłek do Nikolicia, czy na fizycznych starciach Szwajcara z gęstą defensywą rywala. Żaden z nich nie był w stanie zagwarantować i jednego, i drugiego. Z kolei umieszczenie w składzie obu z nich, oznaczało poświęcenie pomocnika i groźbę utraty kontroli w środku pola.Włodarze Legii najwyraźniej uznali jednak, że taki podział obowiązków sprawdza się dobrze. W miejsce sprzedanych napastników sprowadzono piłkarzy o podobnych charakterystykach. Chima pod wieloma względami przypomina Prijovicia. Jest silny fizycznie, mocno stoi na nogach, ale potrafi przy tym błysnąć przyjęciem w stylu karate, czy minąć rywala na małej przestrzeni. W tych dwóch ostatnich elementach jest nawet lepszy od Szwajcara, podobnie jak w grze w powietrzu. Jednak poza posturą i techniką, nawet w drugiej lidze chińskiej zbyt wiele do zaoferowania nie miał. Dobrego przyspieszenia starczało raptem na kilka metrów, po czym pojawiały się problemy ze znalezieniem pomysłu na to, co zrobić z piłką . Przy starciach z rywalami bazuje głównie na sile i technice, ale przy bardziej zorganizowanych defensywach nie radził już sobie dobrze. W ostatnim sezonie w Chinach wygrywał raptem 39 procent pojedynków, podczas gdy czołowi gracze tych rozgrywek - blisko połowę. Nie grzeszył też aktywnością przy rozegraniu, notując 21 podań na mecz. Algorytm InStat Index klasyfikuje go wśród napastników drugiej ligi chińskiej za zeszły sezon na 23. miejscu. Ciężko zakładać więc, że o pozyskaniu tego zawodnika przez Legię decydowała bieżąca dyspozycja. Bardziej zapewne zapamiętano go z pucharowych meczów warszawian z Molde, gdzie błyszczał siłą i dynamiką. Ostatni czas pokazuje jednak, że jego rozwój niekoniecznie poszedł w dobrym kierunku.Sanogo na pierwszy rzut oka wydaje się zawodnikiem podobnym do Chimy. O ile jednak Nigeryjczyk stosunkowo często angażuje się w rozgrywanie piłki w głębi pola, Francuzowi znacznie bliżej pod względem aktywności do Nikolicia. Grając w Zagłębiu bardzo często ustawiał się wysoko w oczekiwaniu na piłkę , nierzadko w linii z rywalami, wymuszając podania na wolne pole. Dobrze przy tym radził sobie w wykańczaniu akcji, rzadko je spowalniając i zwykle szukając możliwie szybko strzału. Potężne uderzenie z lewej nogi powodowało, że był groźny nawet ze skraju pola karnego. Z Nikoliciem łączyła go przy tym znikoma aktywność przy próbach rozegrania akcji. Jedenaście podań na mecz to najniższy wynik spośród wszystkich napastników w I lidze. Sanogo często czekał na piłkę bardzo wysoko, ściągając obrońców w głąb ich własnej połowy, co otwierało sporo miejsca w środku. Problem pojawiał się, gdy żaden z zawodników Zagłębia tej luki nie wypełniał. Aby przeprowadzić szybką kontrę, trzeba było posyłać długą piłkę na Sanogo. Tu jednak wychodziła główna przewaga Francuza nad Nikoliciem. Przy znacznie lepszych parametrach fizycznych w sytuacjach stykowych radzi sobie lepiej od Węgra. Siła tego drugiego polegała jednak przede wszystkim na tym, że potrafi ustawiać się w taki sposób, by takich pojedynków unikać. To umożliwiało mu otrzymywanie piłki w wolnych strefach i spokojne wykończenie. Francuz w tym stwarzaniu sobie sytuacji ruchem bez piłki nie jest tak skuteczny.Niewiele wskazuje na to, aby w krótkim okresie Sanogo i Chima byli w stanie zagwarantować większą siłę ofensywną, niż poprzednicy. Z punktu widzenia finansów Legii, sprzedaż Nikolicia i Prijovicia broni się jednak na każdym kroku. Pierwszy z nich jest gwarancją goli w Ekstraklasie, ale od Europy odbił się boleśnie. Szwajcar z kolei ma za sobą rundę życia, zaś dotychczasowy przebieg jego kariery nie wskazuje na to, by miał taką formę ustabilizować na dłużej. Na obu z nich ciężko byłoby zarobić lepiej niż teraz. Dodatkowo ich transfer był konieczny, żeby Legia mogła zrobić kolejny krok w rozwoju zespołu. Każdy z nich sprawdzał się w konkretnych sytuacjach, ale w innych zawodził. Naturalne więc wydaje się wzmocnienie składu zawodnikami bardziej kompletnymi i wielofunkcyjnymi. Problem w tym, że w Warszawie takich następców przygotowanych nie mieli. Kadra została ledwie uzupełniona, a okres przygotowawczy trwa w pełni. Szansa na płynne przejście na kolejny etap budowy zespołu jest, póki co, marnowana, zaś Jacek Magiera nie wyklucza, że przed końcem okienka w Legii pojawi się jeszcze jeden napastnik "z głośnym nazwiskiem".