Aubameyang może odejść z Borussii Dortmund. Klub wycenia go na 80 mln euro

Hans-Joachim Watzke, prezes BVB, przyznał w rozmowie z "Kickerem", że choć klub bardzo ceni sobie usługi Aubameyanga i nie chce go sprzedawać, oferta na odpowiednim poziomie finansowym zostanie poważnie rozważona.- Jeśli ktoś zaoferuje za niego 80 milionów euro, na pewno usiądziemy z piłkarzem do rozmowy i przedyskutujemy sprawę. Nie będzie żadnej presji, ale wolałbym na pewno, żeby taka oferta się nie pojawiła - twierdzi Watzke. - Nigdy nie możemy zagwarantować, że dany zawodnik zostanie na zawsze w Borussii, ale naszą siłą jest umiejętność znajdowania nowych rozwiązań, gdy ktoś odejdzie - dodaje.Aubameyang nie ukrywa, że jego marzeniem jest transfer do Realu Madryt. Napastnik nieraz wspominał w wywiadach, że jego celem jest gra na Estadio Santiago Bernabeu. - Gdy byłem dzieckiem, obiecałem dziadkowi, który mieszkał 100 kilometrów od Madrytu i był kibicem Realu, że kiedyś zostanę ich piłkarzem. Wiem, że to nie jest łatwe wyzwanie, ale całe życie mam to z tyłu głowy - powiedział Aubameyang w lutym zeszłego roku w rozmowie z "L'Equipe".Słowa Watzke pokazują, że jeśli Królewscy faktycznie będą zainteresowani sprowadzeniem Gabończyka, muszą się liczyć z wydatkiem co najmniej 80 mln euro.W sezonie 2016/2017 Aubameyang w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 20 bramek i zanotował 4 asysty. Jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi (16 goli), wyprzedzając drugiego w tym zestawieniu Roberta Lewandowskiego o dwa trafienia.