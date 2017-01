ME w biathlonie - dominacja Rosjan w biegu na 20 km, Polacy daleko

Tuż za podium uplasował się Jurij Szopin, a kolejne lokaty zajęli inni reprezentanci Rosji - Aleksiej Wołkow i Dmitrij Małyszko. W czołówce zabrakło jedynie Petra Paszczenki, który uplasował się na 31. pozycji.I tak sklasyfikowany był wyżej niż najlepszy z gospodarzy Grzegorz Guzik , regularnie reprezentujący Polskę w Pucharze Świata. Zawodnik BLKS Żywiec miał trzy niecelne strzały, stracił do zwycięzcy ponad pięć minut i zajął 43. miejsce. Tuż za nim był Łukasz Szczurek z dwoma niecelnymi strzałami. Tomasz Zięba, Andrzej Nędza-Kubiniec i Tomasz Jurczak, który w ostatniej chwili zastąpił chorego Rafała Penara, nie zmieścili się w gronie 80 najlepszych.Zmagania na Dolnym Śląsku to ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed mistrzostwami świata w austriackim Hochfilzen, które rozpoczną się 9 lutego . W ME tradycyjnie nie startuje światowa czołówka, z kilkoma wyjątkami.O godzinie 13.30 rozpocznie się bieg indywidualny kobiet na 15 km. Czwartek jest dniem przerwy, mistrzostwa zakończą się w niedzielę.1. Aleksander Łoginow (Rosja) 49.54,3 (1 karna minuta)2. Krasimir Anew (Bułgaria) strata 11,4 s (0)3. Aleksiej Sliepow (Rosja) 53,6 (0) ...43. Grzegorz Guzik (Polska) 5.08,1 (3)44. Łukasz Szczurek (Polska) 5.22,9 (2)84. Tomasz Zięba (Polska) 9.32,6 (4)85. Andrzej Nędza-Kubiniec (Polska) 9.54,2 (7)111. Tomasz Jurczak (Polska) 20.19,4 (14)