Serie A. Karol Linetty wśród najlepszych młodych piłkarzy we Włoszech. "Jeden z najlepszych transferów"

Reprezentant Polski trafił latem do Sampdorii z Lecha Poznań za ok. 3 mln euro. Anglicy przypominają, że w przeszłości obserwowały go takie kluby jak Manchester City czy Tottenham Hotspur.- Drobny środkowy pomocnik bez problemu sprostał wymaganiom Serie A i od razu wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie - tak tłumaczy się jego wybór. Ogromną zaletą Polaka jest jego pracowitość oraz fakt, że nie ma problemów z piłką przy nodze i inicjuje ataki swojego zespołu. Zaliczył w tym sezonie cztery asysty i jest w czołowej 10 pod względem odbiorów na mecz (3,1).- Być może najważniejsze jest to, że Linetty idealnie pasuje do stylu gry preferowanego przez trenera Marco Giampaolo. Kibic Lecha udowodnił już, że jest jednym z najlepszych transferów tego sezonu, a jego potencjał pokazuje, że stać go na jeszcze więcej - napisano.Lista 50 najlepszych młodych piłkarzy (urodzonych po 1 stycznia 1995 roku) ma pokazywać, że stereotyp Serie A jako ligi dla starych piłkarzy jest fałszywy. - Liga włoska to szansa dla młodych piłkarzy z całego świata, by rozwinąć się w lidze stojącej na wysokim poziomie - uzasadniono. Wyróżniono m.in. takich piłkarzy jak Gianluigi Donnarumma (Milan), Marko Pjaca (Juventus), Diao Keita Balde (Lazio), Gabriel Barbosa (Inter) czy Franck Kessie (Atalanta).