Manchester United planuje powiększenie Old Trafford

1. Camp Nou (FC Barcelona) 99 354 miejsca 2. Wembley (Anglia) 90 000 3. Santiago Bernabeu (Real Madryt) 85 454 4. Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) 81 359 5. San Siro (AC Milan, Inter Mediolan) 80 018 9. Old Trafford (Manchester United) 75 811

Obecnie stadion Manchesteru może pomieścić 75 tys widzów. Po przebudowie byłoby to aż 88 tys kibiców.Jeszcze niedawno, w projekcie przeszkadzały okoliczne mieszkania i biegnące nieopodal tory kolejowe. "Daily Mail" twierdzi jednak, że inżynieryjne nowinki sprawiły, iż modernizacja stadionu mogłaby przebiec w nowocześniejszy sposób i żadne kosztowne tunele wokół torów ani zrównywanie z ziemią budynków mieszkalnych nie jest już konieczne.Pierwszą częścią projektu miałoby być powiększenie trybuny sir Bobby'ego Charltona o 7,5 tys miejsc. United powiększy też starą trybunę główną i na koniec zwiększy liczbę miejsc na łukach.Na trybunie głównej może wzrosnąć także liczba luksusowych biletów do kupienia. Rozważa się także dodanie strefy stojącej, ale to pociąga za sobą skomplikowaną walkę prawną. Wszystko powinno się za to udać bez tymczasowego zamykania części trybun.Jeśli wszystko się powiedzie, Old Trafford stanie się drugim największym stadionem klubowym w Europie. Do Camp Nou (99 354 miejsca) nawet się jednak nie zbliży (większe jest jeszcze Wembley, mogące pomieścić 90 tys kibiców).