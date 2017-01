Real Madryt na Bliskim Wschodzie bez krzyża w klubowym herbie

Zmiany związane są z umową zawartą pomiędzy klubem a holdingiem Marka na produkcję i sprzedaż produktów związanych z Realem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Kuwejcie, Bahrajnie oraz Omanie.Khaled Al-Mheiri, wiceprezes Marki , w rozmowie z agencją Reutera poinformował, że krzyż zostanie usunięty ze względu na aspekty kulturowe."Musimy uwzględnić to, że w tym rejonie widoczny na produktach krzyż jest kwestią wrażliwą" - powiedział Al-Mheiri.We wszystkich sześciu arabskich krajach, których dotyczy umowa, religią panującą jest islam.Zmiany mają dotyczyć herbu widocznego m.in. na takich klubowych pamiątkach, jak koszulki typu polo czy czapki . Umowa nie obejmuje replik strojów meczowych.W 2014 roku krzyż zniknął z części klubowych gadżetów związanych z nowym sponsorem zespołu - bankiem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (National Bank of Abu Dhabi). Nie widać go m.in. na okolicznościowych kartach kredytowych.Wizerunek herbu zespołu z Madrytu kształtował się przez wiele dziesięcioleci. Na początku ubiegłego wieku posługiwał się on tylko wpisanym w okrąg monogramem liter M, C, F, będącymi inicjałami nazwy Madrid Club de Futbol. W 1920 roku, decyzją króla Alfonsa XIII, klub zyskał przydomek Real, co oznacza "królewski". Wtedy też do jego herbu dołączono koronę monarchy, na której szczycie, zgodnie z tradycją, umieszczony jest niewielki krzyż. Chrześcijański symbol, razem z koroną, zniknął z herbu w okresie Drugiej Republiki, w czasie wojny domowej i w początkach rządów Francisco Franco, pojawiając się z powrotem w 1941 roku.