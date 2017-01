Ekstraklasa. Ariel Borysiuk trafi do Lechii Gdańsk

Piłkarz wraca do Ekstraklasy po zaledwie sześciu miesiącach pobytu na Wyspach. Borysiuk do QPR trafił latem po pół roku spędzonym w Legii Warszawa , z którą zdobył mistrzostwo i Puchar Polski. Wcześniej 25-latek półtora roku spędził właśnie w Lechii.W Anglii Borysiuk sobie nie poradził. Piłkarz wystąpił w 11 meczach Championship oraz jednym spotkaniu Pucharu Ligi. Jak poinformował portal Weszło.com pomocnik ma w Gdańsku się odbudować i wrócić do najwyższej dyspozycji tak, by w przyszłym sezonie powalczyć jeszcze o miejsce w składzie QPR.Borysiuk jest wychowankiem TOP-u 54 Biała Podlaska . Później grał kolejno w Legii, niemieckim Kaiserslautern, rosyjskiej Wołdze Niżni Nowogród, Lechii i ponownie w Legii z której trafił do Anglii.