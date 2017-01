Puchar Narodów Afryki. Renard ma szansę zdobyć trofeum z trzecim zespołem

We wtorek w kluczowym meczu grupy C w Oyem "Lwy Atlasu" pokonały broniącą tytułu reprezentację Wybrzeża Kości Słoniowej 1:0. Marokańczykom do osiągnięcia celu wystarczył remis. Jedyną bramkę zdobył strzałem z około 25 metrów król strzelców drugiej ligi francuskiej , napastnik Nimes Rachid Alioui.Drużyna Renarda zajęła drugie miejsce w grupie C. Na pierwszym uplasowała się Demokratyczna Republika Konga, która pokonała Togo 3:1 w równolegle rozgrywanym meczu w Port-Gentil. Ekipa z Konga w poprzedniej edycji PNA w Gwinei Równikowej stanęła na trzecim stopniu podium.Marokańczycy i Kongolańczycy poznają ćwierćfinałowych rywali w środę po ostatnich meczach grupy D. Awans z niej zapewniła już sobie Ghana. O ostatnie miejsce w najlepszej ósemce będą walczyć Egipt i Mali.