Siatkówka. ZAKSA wciąż wygrywa, kolejna porażka Resovii [PODSUMOWANIE KOLEJKI]

Mianem hitu 19. kolejki można było nazwać mecz pomiędzy Lotosem Treflem Gdańsk a Asseco Resovią Rzeszów. Zespół Andrzeja Kowala przyjechał do Trójmiasta po rewanż za porażkę w ćwierćfinale Pucharu Polski, jednak ponownie spotkanie obu drużyn zakończyło się tie-breakiem na korzyść gdańszczan. - Znamy się jak łyse konie. Po prostu brakło nam spokoju w przyjęciu, przez co trudno było nam odrabiać straty i atakować cały czas na wysokiej piłce. W końcu zaczęliśmy ryzykować, bo musieliśmy, ale przez to zaczęliśmy popełniać błędy - powiedział środkowy wicemistrzów Polski, Marcin Możdżonek. Począwszy od ataku (60 do 55 procent skuteczności), na bloku (10:2) i przyjęciu skończywszy (46 do 39 procent) gdańszczanie byli lepsi od rywali. Postęp swojego zespołu docenił Andrea Anastasi. - Zdecydowanie poprawiliśmy naszą grę. Ostatnio nie mamy szczęścia - mieliśmy problemy z chorobami, musieliśmy grać bez Mateusza Miki. Mimo tego poziom drużyny stale wzrasta i to mnie cieszy - dodał trener Trefla.Dzięki zwycięstwu w trzech setach nad Espadonem Szczecin siatkarze PGE Skry Bełchatów przez moment byli liderami rozgrywek. Po meczu ZAKSY spadli na drugą pozycję, ale i tak mogli cieszyć się z awansu i wyprzedzenia Resovii w tabeli. Wygrana z beniaminkiem PlusLigi nie przyszła im jednak łatwo. Mimo że spisali się lepiej na siatce (14:4 bloków), popełnili więcej błędów niż rywale i momentami ulegali sile ataków Bartłomieja Klutha. Wynik setów ustalił się dopiero po wyrównanych końcówkach, w których skuteczniejsi byli bełchatowianie. - Brawo dla zespołu ze Szczecina. Od czasu nowego trenera ich oblicze zmieniło się o 180 stopni. Grają naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Poprawili swoją jakość, byli wszędzie. Gdzie uderzyliśmy, to piłka cały czas dotykała rąk, albo nóg. Wielkie gratulacje dla nich. Życzę im jak najlepszej gry w pozostałej części sezonu - ocenił spotkanie z beniaminkiem przyjmujący Skry, Michał Winiarski.Jedynym zespołem, który w 19. kolejce wygrał na wyjeździe była ZAKSA, która w czterech partiach pokonała Cuprum. Mała zadyszka złapała mistrzów Polski tylko w drugim secie, co spowodowane było mniejszą skutecznością ataków Dawida Konarskiego. Choć w trzecim siatkarze z Lubina także nie odstępowali przyjezdnych na krok, to tym razem w końcówce musieli uznać ich wyższość. Czwarta partia była tylko formalnością. Najbardziej wartościowym zawodnikiem spotkania został Sam Deroo - zdobywca 27 punktów, który przyjmował z prawie 70 procentową dokładnością. Dobre spotkanie w defensywie zagrali także Kevin Tillie i Paweł Zatorski (73 i 63 procent skuteczności). Dla ZAKSY była to ważna wygrana, ponieważ zapewniła jej fotel lidera i zachowanie dwupunktowego zapasu nad drugą w tabeli Skrą.Nowy trener nie odmienił gry Effectora - pod wodzą Sinana Tanika kielczanie przegrali na wyjeździe w Jastrzębiu-Zdroju 0:3. Po stronie gospodarzy o wyniku w dużej mierze decydowali Maciej Muzaj i Salvador Hidalgo Oliva, którzy w sumie zdobyli 29 punktów. Mimo że ich zespół gorzej spisał się w przyjęciu (35 do 42 procent skuteczności), to ponad połowa poprawnych zagrań na siatce wystarczyła im do zdobycia kompletu punktów do ligowej tabeli. Kibiców jastrzębian bardziej mogło martwić to, że Jason DeRocco, który w pierwszej szóstce zastąpił kontuzjowanego Scotta Touzinsky'ego, tylko 1 na 4 piłki przyjął dokładnie. W szeregach Effectora dobry mecz z kolei rozegrał Peter Wohlfahrtstatter, który nie tylko dał swojej drużynie 10 punktów, ale także atakował z 71 procentową skutecznością. Dzięki temu zwycięstwu pomarańczowi utrzymali czwartą pozycję w tabeli, tracąc tylko 3 punkty do Resovii Rzeszów.Większych problemów z wygraną nad warszawianami nie miał 5. zespół PlusLigi, Indykpol AZS Olsztyn. Tylko w drugim secie drużyna Jakuba Bednaruka była w stanie zagrozić rywalom, co nie wystarczyło jej do zwycięstwa choćby w jednej partii. - Jestem zadowolony z naszej gry w obronie, ponieważ pracowaliśmy nad defensywą bardzo ciężko przez ostatnie dwa tygodnie. Bardzo dobrze operowaliśmy również zagrywką, przez co wiele razy utrudnialiśmy rozegranie akcji swoim rywalom. Nie jestem jednak zadowolony z naszej postawy w bloku. Zdobyliśmy w tym elemencie gry tylko trzy punkty. Nie jest to zbyt duża liczba, ale czasami spotkania układają się właśnie w taki sposób - powiedział po spotkaniu trener AZS-u, Andrea Gardini. Gorsza postawa olsztynian na siatce nie przeszkodziła siatkarzom w kończeniu prawie 2/3 zagrań w ataku, co można uznać za ich główny walor w meczu z warszawianami.W 19. kolejce PlusLigi męska siatkówka powróciła do katowickiego Spodka, a to za sprawą meczu GKS-u z BBTS-em Bielsko-Biała. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się wynikiem 3:0 dla drużyny Piotra Gruszki. W drugim było podobnie, choć tym razem przewaga beniaminka rozgrywek była wyraźna. Już od pierwszych piłek meczu gospodarze budowali swoje prowadzenie i choć bielszczanie momentami starali się odrabiać straty, to skuteczność katowiczan w ataku była zbyt duża, by goście mogli im zagrozić. W trzeciej partii, wygranej przez GKS 25:13, Tomasz Kalembka zaserwował aż cztery asy, które rozstrzygnęły losy meczu. - Dobra postawa w zagrywce to wynik naszej pewności siebie na siatce. Zmienność zagrań Tomasza Kalembki zrobiła swoje - powiedział po pojedynku Piotr Gruszka. - Spodziewaliśmy się trudniejszego spotkania - dodał wspomniany przez swojego szkoleniowca środkowy.Łuczniczka Bydgoszcz - AZS Częstochowa 3:0 (25:18, 25:23, 27:25)Z trzech punktów po dłuższym czasie bez zwycięstw cieszyli się siatkarze Łuczniczki Bydgoszcz, którzy pokonali ostatni zespół PlusLigi, AZS Częstochowa. Gospodarze nieznacznie wygrali z rywalami w ataku, choć ustąpili im w przyjęciu (38 do 49 procent dokładności). Drużyna Piotra Makowskiego wygrała jednak w bloku 12:7 i popełniła mniej błędów w ofensywie. Indywidualnie po stronie częstochowian dobry mecz zagrali Rafał Szymura (15 punktów) oraz Mykoła Moroz (9). W szeregach bydgoszczan niezły powrót na boisko po urazie odnotował Milan Katić (13 punktów); skuteczny był również Mateusz Sacharewicz (9). Mimo tego zwycięstwo znacząco nie poprawiło sytuacji Łuczniczki - nadal jest zespołem trzecim od końca, a nad ostatnim AZS-em ma tylko pięć punktów przewagi.