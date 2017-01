Ekstraklasa. Ruch Chorzów udanie rozpoczął hiszpańskie zgrupowanie

"Niebiescy" przystąpili do meczu z marszu, bowiem dotarli do swojej bazy w Hiszpanii we wtorek wczesnym popołudniem, z dobowym opóźnieniem. Mgła utrudniła im poniedziałkowy odlot z Krakowa i w efekcie musieli nocować we Frankfurcie W Ruchu zadebiutował testowany 22-letni Bułgar Milen Gamakow, który ostatnio grał w Lechii Gdańsk . Zawodnik opuścił zgrupowanie gdańszczan w tureckim Belek i przyleciał do Hiszpanii. Pomocnik ma zostać wypożyczony do śląskiej drużyny na wiosenną część sezonu.Podczas zgrupowania "Niebiescy" mają rozegrać cztery sparingi. Kolejnymi rywalami zespołu trenera Waldemara Fornalika będą węgierski Diosgyoer VTK, czeski Slovan Liberec i Górnik Łęczna. Obie polskie drużyny zajmują spadkowe miejsca w tabeli i szykują się do wiosennej walki o utrzymanie.Chorzowianie wcześniej byli na obozie w Rybniku . Mają za sobą dwa sparingi. Z ekstraklasowym czeskim MFK Karwina przegrali 0:1, potem pokonali drugoligową Odrę Opole 5:1.Z kadry Ruchu w styczniu ubyło dwóch pomocników. Umowa Łukasza Hanzela wygasła, natomiast Piotr Ćwielong na własną prośbę rozwiązał kontrakt przed czasem. Z drugiej strony na klubie ciąży zakaz transferów, od którego chorzowianie się odwołali."Niebiescy" w 20 meczach tego sezonu wywalczyli na boisku 20 punktów, jednak stracili osiem na skutek kary nałożonej przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN. Chodziło o podwójne umowy zawodników (z klubem oraz jego fundacją) i regulowanie wynikających z nich zobowiązań. Jeśli klub do końca stycznia spłaci zaległości, odzyska cztery punkty.Bramki: 0:1 Jean Pierre Nsame (18), 1:1 Maciej Urbańczyk (38), 2:1 Miłosz Przybecki (88).