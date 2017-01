MŚ piłkarzy ręcznych. Dujszebajew: Ciężko jest grać bez liderów

- Zawodnicy bardzo ciężko pracowali na treningach. Chcieli zaprezentować się jak najlepiej, ale brak doświadczenia nie pozwolił im grać na tym poziomie, jaki już osiągają i wiele razy pokazywali na treningach - powiedział szkoleniowiec.Biało-czerwoni ostatecznie zajęli 17. miejsce w MŚ, po wygranej z Argentyną 24:22 w finale Pucharu Prezydenta , będącego turniejem pocieszenia dla ekip, które nie zakwalifikowały się do 1/8 finału. Według Dujszebajewa udział w nim też miał pozytywne znaczenie dla młodych polskich zawodników.- Celem numer 1 było wyjście z grupy, co niestety nam się nie udało. Mimo wszystko jestem zadowolony, bo chłopaki walczyli do końca. Dla nich bardzo ciężkim przeżyciem było to, że nie awansowali do 1/8 finału. Ale potem mieli jeszcze okazję rozegrać dwa mecze, które były na styk, z Tunezją i Argentyną, czyli drużynami, które grały na olimpiadzie w Rio i - co ważne - potrafili je wygrać - podkreślił.Zwłaszcza pojedynek z trzecią ekipą mistrzostw panamerykańskich powinien w przyszłości zaprocentować.- Szczególnie cenne było zwycięstwo nad Argentyną, z którą 12 minut przed końcem przegrywaliśmy pięcioma bramkami. Potem zrobiliśmy 7:0 i wygraliśmy, co ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla psychiki tych młodych zawodników - przypomniał szkoleniowiec.Oczywiście Dujszebajew dostrzega mankamenty w grze biało-czerwonych. Zwłaszcza w liniach ofensywnych jest wiele do poprawy.- Zarówno obrona, jak i nasi bramkarze prezentowali na tym turnieju bardzo wysoki poziom. Więcej mogliśmy zrobić w ataku, gdzie gubiliśmy wiele piłek i robiliśmy głupie błędy, ułatwiając przeciwnikom zdobywanie goli z kontry. To na pewno jest do poprawy - podkreślił.Kirgiski szkoleniowiec bardzo żałował, że na MŚ zabrakło wsparcia ze strony bardziej doświadczonych, czołowych polskich szczypiornistów, którzy do Francji nie pojechali ze względu na urazy, jakich doznawali często niemal w ostatniej chwili przed odlotem.- Trzeba będzie bardzo wiele rzeczy jeszcze poprawić, ale przede wszystkim życzyłbym sobie na przyszłość w pierwszej kolejności, żeby tacy zawodnicy jak Kamil Syprzak, Michał Jurecki, Mariusz Jurkiewicz nie doznawali więcej takich kontuzji, które będą ich eliminować z gry. To liderzy reprezentacji Polski, a grać bez liderów jest bardzo ciężko - zaznaczył Dujszebajew.