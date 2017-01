Nieprawdopodobny gol w futsalu. Jak on to zrobił?! [WIDEO]

Dorożnik Mińsk prowadził 1:0. Przeciwnicy ruszyli w końcówce do ataku, wycofali bramkarza i... stracili bramkę w nieprawdopodobnych okolicznościach.Maksim Łysenko tak ratował swój zespół przed rzutem rożnym, że trafił do bramki przeciwników z końcowej linii boiska. To po prostu trzeba zobaczyć.Dorożnik wygrał to spotkanie po dogrywce 5:4 (3:3 w regulaminowym czasie gry), a w finale zespół Łysenki ograł Lidselmasz Lida (5:4) i zdobył Puchar Białorusi.