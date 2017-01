Ekstraklasa. Lech Poznań wygrał drugi sparing na Cyprze. Kownacki przekonał sędziego

To był drugi sparing lechitów rozegrany podczas zgrupowania na Cyprze. W sobotę bezbramkowo zremisowali z rosyjskim FK UFA.W 74. min wtorkowego spotkania doszło do dość nietypowej sytuacji. Pierwotnie arbiter nie uznał wyrównującego gola zdobytego przez Dawida Kownackiego. Napastnik Lecha nie odpuścił, wdał się w dyskusję z sędzią, a ten potem skonsultował decyzję ze swoim asystentem. Po upływie ponad minuty bramka ostatecznie została uznana, ale to nie spodobało się z kolei Bułgarom. Ostatecznie argumenty poznaniaków okazały się jednak mocniejsze, bowiem rywale rozpoczęli grę od środka boiska.Ostatni kwadrans należał już do drużyny Bjelicy, która swoją przewagę udokumentowała dwoma kolejnymi golami.Przeciwko Beroe nie zagrali Kolumbijczyk Victor Gutierrez i Rumun Mihai Radut, którzy doznali niegroźnych urazów podczas zgrupowania. Pauzował również chory Duńczyk Lasse Nieslen oraz jego rodak Nicki Bille Nielsen, który dopiero dochodzi do dyspozycji po dość długiej rehabilitacji.W kadrze Lecha po raz drugi zabrakło Tamasa Kadara. Bardzo prawdopodobne, że obrońca reprezentacji Węgier jeszcze tej zimy pożegna się z poznańskim klubem.Ostatnim sprawdzianem "Kolejorza" przed ligą będzie sparing z trzecioligową Elaną Toruń zaplanowany na 4 lutego Pierwsze spotkanie o punkty lechici rozegrają 10 lutego w Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.Lech Poznań - Beroe Stara Zagora 3:1 (0:1)Bramki: dla Lecha - Dawid Kownacki (74), Paweł Tomczyk (89), Marcin Robak (90); dla Beroe - Radosław Kiriłow (44).