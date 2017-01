Severin Freund zerwał więzadła krzyżowe!

Severin Freund nie pojawił się na polskich konkursach Pucharu Świata i skupił się na spokojnym treningu. Niestety, jeden z nich zakończył się niezwykle groźnie, bo Niemiec zerwał przednie więzadła krzyżowe i był zmuszony poddać się ich rekonstrukcji. Skoczek przeszedł już operację, do treningów wróci za około pięć miesięcy.To druga operacja Niemca na przestrzeni ostatniego roku. Freund pod koniec kwietnia 2016 roku przeszedł artroskopię biodra, która wykluczyła go z treningów, aż do września . Skutki tamtej operacji były na tyle poważne, że zawodnik do połowy czerwca miał problemy ze zwykłym poruszaniem się. Freund powrócił jednak na październikowe zawody letniego Grand Prix i z opóźnieniem rozpoczął przygotowania do sezonu zimowego. Ten rozpoczął się dla niego znakomicie, bo Freund zaczął sezon od dwóch miejsc na podium, w tym jednego zwycięstwa, na skoczni w Kuusamo. W kolejnych konkursach uwidocznił się brak odpowiednich przygotowań, co odbiło się na wynikach. Właśnie dlatego niemiecki skoczek postanowił zrezygnować ze startów w Pucharze Świata i skupił się na spokojnym przygotowaniu do mistrzostw świata.W czasie gdy niemiecka kadra przebywała na zawodach w Polsce, Severin Freund trenował na kompleksie skoczni w Oberstdorfie. Skoczek był wyraźnie zadowolony z prób treningowych, a jego powrót był planowany na weekendowe zawody w Willingen. Niestety kontuzja prawego kolana mocno pokrzyżowała mu plany.To kolejna kontuzja kolana, jakiej skoczkowie narciarscy doświadczyli w ostatnim czasie. W marcu zeszłego roku z zerwaniem więzadeł krzyżowych musiał mierzyć się Gregor Schlierenzauer, a latem takiego samego urazu doznał Manuel Poppinger. Trzeci raz w karierze więzadła krzyżowe zerwał również trzeci skoczek poprzedniego sezonu, Kenneth Gangnes. Nie był to jednak koniec nieprzyjemnych zdarzeń, bo tuż przed sezonem 2016/2017 operacje kolana musiał przejść 35-letni Robert Kranjec.