Australian Open. Gorąca wymiana zdań między Wawrinką a Tsongą podczas spotkania. "Wyluzuj, to tylko mecz"

Doszło do niej podczas przerwy po pierwszym secie wygranym przez Wawrinkę po tie-breaku. Tsonga miał mieć problem ze sposobem, w jaki spojrzał na niego Szwajcar. Ten mu odpowiedział po francusku: "To ty patrzysz na mnie! Co powiedziałeś?". Francuz odpowiedział, że nic do niego nie mówił, a Wawrinka na to: "Czy spojrzałem na ciebie? To mecz tenisowy. Musisz się uspokoić, zrelaksować, to tylko tenis".- Czasami takie sytuacje się zdarzają, to nic wyjątkowego. Rozmawialiśmy o tym, co powinno pozostać między nami. Tyle - powiedział Tsonga po meczu. Za to Wawrinka stwierdził, że takie starcia zawsze generują dużo presji, ale "po meczu wszystkie problemy znikają".Co ciekawe, obaj panowie mają ze sobą nie po drodze od 2014 roku. Przed ich starciem w Pucharze Davisa Wawrinka stwierdził, że Francuzi za dużo gadają i "powinni pozwolić przemówić swoim rakietom". Po zwycięstwie Szwajcarii Wawrinka po raz kolejny zdecydował się na uszczypliwość w stosunku do Francuzów. - Chciałem im pokazać, że może nieco za bardzo skupili się na Rogerze Federerze . Wykonałem swoją pracę i pokazałem im, że nie jestem numerem 4 na świecie bez powodu.W półfinale Australian Open Wawrinka zmierzy się z Rogerem Federerem , który pokonał 6:1, 7:5, 6:2 Niemca Miszę Zweriewa.