Alpejski PŚ. Włoszka Brignone wygrała slalom gigant

Dokładnie taka sama kolejność była po pierwszym przejeździe. Brignone na półmetku miała 0,15 s przewagi i powiększyła ją do 0,55. Bassino do triumfatorki straciła 0,57 s.



Piąte miejsce zajęła liderka klasyfikacji generalnej cyklu Amerykanka Mikaela Shiffrin - 1,09 straty.



Jedyna Polka w stawce Maryna Gąsienica-Daniel nie awansowała do finałowego przejazdu.