"L'Equipe" wybiera: Kamil Grosicki najlepszym dżokerem w Ligue 1

Grosicki nie ma pewnego miejsca w składzie Rennes, ale mimo to pomaga drużynie. W tym sezonie Polak wchodząc z ławki strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. Jak wyliczył dziennik "L'Equipe", pod tym względem nie ma sobie równych. Jako dżoker jest najlepszym piłkarzem ligi!Ale to nie koniec wyliczeń, bo dziennik postanowił przyjrzeć się także pięciu ostatnim latom. W tym zestawieniu Grosicki również deklasuje konkurencję i to mimo, że gra w Rennes dopiero od połowy sezonu 2013/2014, a wyniki zliczane były od 2012/2013.Reprezentant Polski, który od dłuższego czasu nie godzi się z rolą rezerwowego i liczy na zmianę otoczenia, na ligowych boiskach we Francji w roli dżokera zdobył w sumie 10 bramek i zaliczył cztery asysty. W zestawieniu "L'Equipe" wyprzedził Souleymane'a Camarę (osiem goli, pięć asyst).Ogólny dorobek Grosickiego we francuskiej ekstraklasie to 13 bramek i 13 asyst w 80 występach.