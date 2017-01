Ekstraklasa. Aankour przedłużył umowę z Koroną

Marokańczyk z francuskim paszportem przyszedł do Kielc przez rozpoczęciem sezonu 2014/2015. Wychowanek SC Bastii podpisał z Koroną dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Nowa umowa obowiązuje do czerwca 2019 roku.Nabil Aankour jest jednym z czołowych piłkarzy kieleckiego klubu. W obecnym sezonie wystąpił w 15 spotkaniach, w których strzelił trzy bramki, w tym dwie w wygranym przez Koronę 4:1 meczu z Pogonią Szczecin W środę marokański piłkarz wyjedzie z wraz Koroną na zgrupowanie do Ayia Napa. W tej cypryjskiej miejscowości kielecki zespół będzie trenował do 4 lutego . Podczas pobytu na Cyprze Korona rozegra cztery mecze kontrolne: 27 stycznia z rumuńskim CFR Cluj, trzy dni później dwa sparingi - z Atlantasem Kłajpeda i FK Cukaricki, a 2 lutego z Partizanem Belgrad.Po powrocie z Cypru zespół będzie już trenował na własnych obiektach. Rozgrywki ekstraklasy Korona wznowi 11 lutego wyjazdowym meczem z Wisłą Kraków