Kleber Koike Erbst powalczy o pas KSW z Marcinem Wrzoskiem na PGE Narodowym

Koronowany podczas KSW 37: Circus of Pain na króla kategorii piórkowej, Marcin Wrzosek (12-3, 5 KO, 3 Sub) do tej pory prezentował się publiczności KSW jako efektowny i efektywny uderzacz. Teraz przyjdzie pora na zaprezentowanie światu i ponad sześćdziesięciotysięcznej widowni na PGE Narodowym w Warszawie umiejętności grapllingowych.

Do tablicy wywoła polskiego mistrza jeden z najlepszych parterowców w KSW. Kleber Koike Erbst (21-4-1, 2 KO, 18 Sub) aż osiemnaście razy odklepywał swoich rywali. Do poddania zmuszał między innymi Anzora Azhieva na KSW 30 oraz Leszka Krakowskiego na KSW 36. Japończyk miał już okazję walczyć o tytuł mistrzowski w tej kategorii, ale na KSW 33 lepszy okazał się Artur Sowiński, choć 27-latek z Kraju Kwitnącej Wiśni kilkukrotnie był blisko zakończenia starcia właśnie przez duszenia i dźwignie.