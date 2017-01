Jacek Gmoch trafił do szpitala. Ma problemy z sercem

Legendarny trener do Instytutu Kardiologii w Warszawie trafił w niedzielę w południu po tym, jak rano poczuł bóle w klatce piersiowej.- Pod fachową opieką i według sugestii swoich lekarzy prof. Jacka Różańskiego i dr Hanny Siudalskiej został przyjęty do Kliniki Kardiologicznej w Aninie w południe. Monitorując pacjenta we współpracy z prof. Zbigniewem Chmielakiem lekarze finalnie zdecydowali się na prewencyjne przeprowadzenie operacji polegającej na wszczepieniu dwóch by-passów. Operację udanie przeprowadził zespół chirurgów pod kierownictwem dr Piotra Kołsuta - powiedział portalowi WP SportoweFakty Waldemar Kijanowski, menedżer wybitnego trenera, a obecnie eksperta telewizyjnego.Na szczęście Gmoch po udanej operacji czuje się dobrze. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. - Bardzo dziękujemy lekarzom, a przyjaciół, kibiców i prasę prosimy o uszanowanie prywatności i cierpliwość - dodał Kijanowski.Gmoch to jeden z najwybitniejszych trenerów w historii polskiej piłki nożnej . Był asystentem Kazimierza Górskiego podczas igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku (złoty medal) i mistrzostw świata w RFN w 1974 roku (trzecie miejsce). Potem został następcą Górskiego, a prowadzona przez niego reprezentacja zajęła 5. miejsce na mundialu w Argentynie w 1978 roku.Przez wiele lat pracował także w greckich klubach (m.in.: Panathinaikosie Ateny, AEK Ateny, Larissie, Olympiakosie). W ostatnich latach współpracował z telewizją Polsat Sport w charakterze eksperta.