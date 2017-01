NBA. Steve Kerr poprowadzi Zachód w Meczu Gwiazd

Trenerami drużyn w meczu All Star zgodnie z przepisami NBA zostają szkoleniowcy ekip z najlepszym bilansem na dwa tygodnie przed jego datą, z wyłączeniem jednak tych, którzy funkcję tę pełnili rok wcześniej. Warriors do tego dnia w tabeli może wyprzedzić jedynie San Antonio Spurs, ale właśnie trener Teksańczyków Gregg Popovich prowadził Zachód rok temu. Na Wschodzie szansę na objęcie zespołu ma jeszcze co najmniej kilku trenerów.Kerr, pięciokrotny mistrz NBA jako zawodnik, w sezonie 2014/15 do tytułu poprowadził Warriors. Kolejny jego podopieczni zakończyli z rekordowym bilansem 73-9, ale w finale ulegli Cleveland Cavaliers. W 2015 roku pod jego wodzą Zachód wygrał 163:158.