Legia wypożycza niesfornego piłkarza. Steeven Langil wraca do Belgii

Langil spędzi rundę wiosenną w Waasland-Beveren. Pomocnik Legii został wypożyczony do belgijskiego klubu, z którego latem trafił na Łazienkowską. W poprzednim sezonie reprezentant Martyniki był podstawowym graczem ekipy z Beveren. Jednak minione miesiące spędzone w Warszawie nie były dla niego pomyślne.Kłopoty Langila w stołecznym klubie zaczęły się jesienią. Dodajmy, że kłopoty, w które Langil sam się wpędził. Kłęby dymu z sziszy, na stole alkohol - to zdjęcia, które zamieszczał na swoim koncie na Snapchacie w trakcie, gdy drużyna wracała z Dortmundu po przegranym 4:8 meczu z Borussią.- Mnie nie interesuje, czy to była szisza, czy coś innego. Interesuje mnie sam fakt. To że drużyna była na wyjeździe, a ktoś inny w tym czasie robił to, co robił. To nie miało się prawa wydarzyć - w Sport.pl komentował Magiera.- Czy Langil jest skreślony? Nie, dlaczego? Przecież to jest młody chłopak, ma dopiero 28 lat. Każdy popełnia błędy. Nie tacy zawodnicy je popełniali. Ale popełnić błąd, to jest jedno, wyciągnąć wnioski - drugie, a coś z tym zrobić - trzecie. Na dziś Langil jest na etapie wyciągania wniosków. Co będzie dalej? Zobaczymy - dodawał trener.Jeden wybryk Magiera piłkarzowi wybaczył, ale potem były następne, kolejne imprezy. Recydywa - już niewybaczalna - która przekreśliła jego przyszłość w Legii.Langil do Warszawy trafił latem Waasland-Beveren. Mistrzowie Polski wykupili go z belgijskiego klubu za pół miliona euro, podpisali trzyletni kontrakt. W sumie Langil wystąpił w 12 meczach Legii, zdobył jedną bramkę.