Lekkoatletyczne MŚ. Małachowski: jeśli będzie zdrowie, powalczę o złoto

Kolejnymi przystankami podopiecznego Witolda Suskiego będą Stany Zjednoczone i Portugalia.- Powtarzam ten sam schemat, co rok wcześniej. W ośrodku Chula Vista w Kalifornii będę przez miesiąc od 13 lutego , potem na tydzień wracam do Polski i wylatuję na 3,5 tygodnia do Portugalii. A później już jest sezon - powiedział PAP mistrz świata z Pekinu (2015).Do USA Małachowski jedzie bez... trenera. Dokładnie taki sam manewr zrobił przed rokiem. Suski wraz z pozostałymi swoimi zawodnikami będzie w tym czasie w Portugalii.- To się sprawdziło w minionym sezonie, więc chciałem znowu polecieć do USA. Bardzo dobrze się tam czuję, odpowiada mi tamtejszy klimat, treningi dobrze się układają - podkreślił.Jedyna trudność polega na... rozstaniu z synem.- Na szczęście w dobie internetu jest znacznie łatwiej. Heniu nie zna jeszcze takiego terminu jak miesiąc. Wie tylko, że tata musi wyjechać na treningi i to akceptuje. Nie ma poczucia czasu, nie wie, że miesiąc to tak długo. Jak jestem w Spale, to co czwartek przyjeżdżam do domu i staram się maksymalnie ten czas mu poświęcić. Bawię się z nim, wygłupiamy się. Wieczorem wracam na obóz - powiedział Małachowski.Lekkoatleci w tym roku przygotowują się do sierpniowych mistrzostw świata w Londynie, w których Małachowski nastawia się na walkę o złoto.- Myślę o tym, ale muszę być zdrowy. Jeśli tak będzie to realnie mogę wtedy walczyć. Nie zawsze wychodzi, tak jak w igrzyskach w Rio de Janeiro. Ktoś może okazać się lepszy, ale na pewno z takim założeniem trenuję - zaznaczył.Na razie ze zdrowiem jest wszystko w porządku. Nie musiał - jak było to w latach ubiegłych - niczego "reperować". Urlop w ciepłych krajach, regeneracja i powrót do pracy.Po olimpijskim sukcesie - drugim w karierze - znowu Małachowski dostawał mnóstwo zaproszeń - na gale, spotkania z uczniami szkół, konferencje.- Teraz było jednak trochę inaczej niż wcześniej, bo już nie chciałem być wszędzie. Muszę mieć czas na trening, na odpoczynek. To jest priorytet, bo nadal jestem czynnym sportowcem i to jest najważniejsze. Gale i wszelkie imprezy traktuję wybiórczo - zapewnił.Po zakończeniu kariery Małachowski chce bardziej zaangażować się w działania charytatywne. Już teraz bardzo dużo w tym kierunku robi.- Chciałbym, by ludzie usłyszeli o problemach, które dotyczą wielu ludzi. Nie mówię tu o czymś konkretnym, ale ogólnie. Wokół nas są ludzie chorzy, dzieci , które potrzebują pomocy. Cieszę się, że są zbierane pieniądze, ale ja jestem tylko małym ogniwem zapalnym. A chorych wspiera niesamowita armia potężnych ludzi - podkreślił.Ukoronowaniem ostatniego sezonu było także odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.- To fajna sprawa. Samo spotkanie z prezydentem jest już wydarzeniem. Nie każdy ma taką możliwość. Krzyże dostaje się za wybitne osiągnięcia - nie tylko na polu walki, ale również sportu, nauki i sztuki. Fajnie, że prezydent nas dostrzegł - ocenił.Małachowski awansu nie spodziewa się za to w wojsku, gdzie ma na razie stopień plutonowego.- No, chyba że jakaś niespodzianka z nowym rokiem . Moje barki są naprawdę szerokie i dadzą radę przyjąć wszystko, ale spokojnie. Mi jest dobrze w wojsku na tym stanowisku, jakie mam i mam nadzieję, że są ze mnie zadowoleni. Niech tak zostanie do końca mojej służby - powiedział.