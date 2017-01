NBA. Dion Waiters pokonał Golden State Warriors

Waiters decydujący rzut trafił niespełna sekundę przed końcem meczu. Całą akcję rozegrał w pojedynkę. Po serii zwodów między linią środkową a linią rzutów za trzy punkty zmylił Klaya Thompsona i trafił z dystansu. - Wiedziałem, że ten rzut wpadnie. On pozwolił mi na to - skomentował zawodnik Heat. Kevin Durant miał 27 punktów, Stephen Curry był bliski triple-double (21 punktów, 10 zbiórek, 8 asyst), a Klay Thompson dorzucił 22 punkty. Tego dnia to było jednak za mało.Waiters rzucił w tym meczu 33 punkty, trafiając 13 z 20 rzutów z gry . Miał też pięć zbiórek i cztery asysty. Dla 25 latka, który w poprzednich sezonach grał w Cleveland Cavaliers i Oklahoma City Thunder, był to drugi mecz z rzędu z 33 punktami, co jest jego rekordem kariery.Wygrana jednej z najsłabszych drużyn w NBA z najlepszą obecnie jest sporą niespodzianką. Heat nie tylko nie pozwolili Warriors uciec na początku meczu, ale i odskoczyli im w trzeciej kwarcie. Problemy zaczęli mieć w ostatnich pięciu minutach, gdy roztrwonili 10-punktową przewagę. Waiters uratował im zwycięstwo.Dla Warriors była to siódma porażka w tym sezonie, ale finaliści z poprzedniego sezonu cały czas mają najlepszy bilans w NBA.