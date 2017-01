Transfery. ESPN: Ronaldinho znalazł nowy klub!

36-letni piłkarz ma dostawać 88 tys. euro miesięcznie. Klub zagwarantuje mu również mieszkanie w pobliżu obiektów treningowych oraz prywatną ochronę.Ostatni profesjonalny mecz Ronaldinho zagrał w sieprniu 2015 roku we Fluminense. Kontrakt został polubowanie rozwiązany, a od tego czasu mówiło się o transferach do amerykańskiej MLS czy Chin, ale nic z nich nie wyszło. Od jakiegoś czasu Ronaldinho jest ambasadorem FC Barcelony . To w barwach tego klubu wyrósł na wielką gwiazdę światowego futbolu. W 2004 oraz 2005 roku był wybierany przez FIFA najlepszym piłkarzem na świecie.