Skoki narciarskie. Pamiętacie Mattiego Hautamaekiego? Nie uwierzycie, czym się teraz zajmuje!

Hautamaeki ukończył specjalny kurs i został pracownikiem narodowego przewoźnika w Finlandii - VR. - Prowadzę teraz normalne życie. Nie sądzę, by na ulicach ktokolwiek mnie rozpoznawał - mówił po zakończeniu kariery skoczek. To jego pasja, więc nie zastanawiał się długo nad swoją nową profesją.Hautamaeki zakończył karierę po nieudanym sezonie 2011/12 w wieku zaledwie 31 lat. To czterokrotny medalista olimpijski - zdobył srebro z drużyną w 2002 oraz 2006 roku oraz indywidualnie srebro i brąz w 2002 oraz 2006 roku. Polscy kibice mogą go pamiętać przede wszystkim z rywalizacji z Adamem Małyszem na mistrzostwach świata w 2003 roku. Fin zajął drugie miejsce na dużej skoczni ustępując Polakowi o zaledwie 2,5 pkt.35-letni dziś Hautamaeki to także czterokrotny medalista MŚ (zdobył złotą z drużyną w 2003 roku i trzy srebra) oraz pięciokrotny medalista MŚ w lotach (trzy srebra i dwa brązy). Dwukrotnie znalazł się na trzecim miejscu klasyfikacji generalnej PŚ.