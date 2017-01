Serie A. "Tuttosport": Łukasz Skorupski trafi latem do Torino

AS Roma chce wykorzystać polskiego bramkarza do pozyskania Bruno Peresa. Prawy obrońca został wypożyczony przed sezonem z Torino i Rzymianie chcą go wykupić - mogą to zrobić za 12,5 mln euro. By jednak zbić cenę, chcą włączyć w transakcję wycenianego na ok. 7 mln euro Skorupskiego. Ewentualnie Polak może zostać wykorzystany przy próbie kupna Daniele Basellego, innego piłkarza Torino.Bramkarz już wcześniej przyznał, że jest otwarty na zmianę klubu latem. Obecnie jest wypożyczony z Romy do Empoli. Rzymianie chcą jednak wykupić Wojciecha Szczęsnego z Arsenalu, przez co Skorupskiemu pozostałaby walka o miano rezerwowego bramkarza z Alissonem - a taki wariant go nie interesuje. Torino szuka za to zastępcy dla Joe Harta. Anglik został wypożyczony z Manchesteru City , ale Włosi nie są w stanie go wykupić na stałe.Skorupski w tym sezonie niespodziewanie wyrósł na jednego z najlepszych bramkarzy w Serie A . Zachował aż 10 czystych kont w 19 występach. Pod tym względem jest najlepszy w lidze włoskiej, a w czołowych pięciu ligach europejskich lepszym wynikiem może pochwalić się jedynie Thibaut Courtois z Chelsea (13). Wyczyn Skorupskiego jest o tyle godny docenienia, że Empoli zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce w lidze - 17. Zdobyło 21 pkt w 21 meczach.