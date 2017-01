Bundesliga. Uli Hoeness: Nie obawiam się o Lewandowskiego. Media: Bez niego w Bayernie nic się nie dzieje

Monachijski dziennik stawia sprawę jasno: Lewandowski to jedyny obok Manuela Neuera piłkarz Bayernu, który pod żadnym pozorem nie może doznać kontuzji ani obniżyć formy. W tej chwili w Monachium wielu zastanawia się, co będzie jeśli Polakowi coś się przytrafi.Do tej grupy nie należy jednak Hoeness. - Gdy słyszę, że nie mamy zastępcy Lewandowskiego, to przypominam sobie, że tak samo było w przypadku Gerda Muellera - powiedział prezes Bayernu odnosząc się do legendarnego napastnika Bayernu. - Lewandowski jest tak twardy, tak sprawny, ma taką muskulaturę, że w ogóle się o niego nie obawiam.Statystyki jak na razie potwierdzają słowa Hoenessa. W ciągu dwóch i pół sezonu Lewandowski opuścił ze względu na kontuzję tylko siedem spotkań Bayernu. "Abendzeitung" twierdzi, że polski napastnik swoją obecną formą w pełni uzasadnia nowy kontrakt (do 2021 roku) oraz wysoką podwyżkę. - Jest nie do zastąpienia. Co by się stało gdyby...? Długoterminowa kontuzja jest nie do pomyślenia w Monachium, również ze względu na kryzys Thomasa Muellera, który jeszcze nie strzelił gola w Bundeslidze - pisze dziennik. Przy okazji wybrał Lewandowskiego zdecydowanie najlepszym piłkarzem Bayernu w tym sezonie - drugie miejsce zajął Neuer, a trzecie Thiago Alcantara.Lewandowski strzelił 14 goli w tym sezonie w Bundeslidze, o dwa mniej od Pierre'a-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund . Za to Bayern jest liderem na półmetku rozgrywek. Ma 42 pkt, o trzy więcej od drugiego RB Lipsk.