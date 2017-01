Premier League. Trener Bournemouth mówi o przyszłości Artura Boruca

W lutym Boruc będzie obchodził 37. urodziny. W Bournemouth gra od września 2014 roku, przyszedł do tego klubu, gdy jeszcze występował w Championship (drugi poziom rozgrywkowy).- Sytuacja z Arturem jest podobna do tej z zeszłego roku. Zagrał cały sezon, a latem usiedliśmy do rozmów. Jestem przekonany, że teraz będzie podobnie - stwierdził Howe.Przyszłość Boruca ostatnio stanęła pod znakiem zapytania. Pomimo dobrych występów "Wiśnie" były zainteresowane pozyskaniem Asmira Begovicia. Oferta w wysokości 10 mln funtów miała jednak nie zadowolić Chelsea.Bournemouth zajmuje 12. miejsce w tabeli z 26 punktami w 22 meczach. Klub ma 10 pkt przewagi nad strefą spadkową.