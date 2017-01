Australian Open. Venus Williams w półfinale w Melbourne pierwszy raz od 14 lat

Wyniki wtorkowych meczów ćwierćfinałowych kobiet Australian Open:

Najstarsza w drabince singlistek Williams nie zwalnia tempa. W drodze do półfinału nie straciła nawet seta. W 2003 roku także dotarła do tego etapu, wygrywając wszystkie spotkania w dwóch partiach. Wówczas dopiero w finale z młodszą siostrą Sereną zaliczyła trzysetowy mecz, w którym musiała uznać wyższość rywalki.We wtorek grała bardzo ofensywnie - miała 35 uderzeń wygrywających i 29 niewymuszonych błędów. Zanotowała 50. wygrany mecz w Australian Open i po raz 21. awansowała do wielkoszlemowego półfinału.- Boże, jestem taka podekscytowana! To wspaniale zacząć rok od takiego wyniku tutaj. Chcę więcej! Nie satysfakcjonuje mnie tylko awans do najlepszej "czwórki". Jestem szczęśliwa, że mam okazję walczyć o więcej. Staram się wierzyć w siebie. Chcę wygrać właśnie w tym roku. Wychodząc na kort, myślę: "zasługuję na to" - zaznaczyła we wtorek wzruszona Amerykanka, która w przeszłości miała kłopoty zdrowotne.Williams, mając 36 lat i 221 dni, jest najstarszą półfinalistką turnieju w Melbourne w liczonej od 1968 roku Erze Open. W Wielkim Szlemie ostatnio starsza była w 1994 roku Martina Navratilova. Słynna Amerykanka czeskiego pochodzenia dokonała tego podczas Wimbledonu, gdy miała 37 lat i 258 dni.Williams to siedmiokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych w grze pojedynczej w ostatnich dwóch latach, która nieraz błyszczała w zmaganiach tej rangi. W 2015 roku w Australii zatrzymała się właśnie na ćwierćfinale. Na tym samym etapie odpadła wówczas w US Open , a w poprzednim sezonie dotarła do czołowej "czwórki" Wimbledonu.W Melbourne jeszcze nigdy nie wywalczyła tytułu. Jej najlepszym wynikiem w tym turnieju jest finał z 2003 roku.Pawliuczenkowa, mimo porażki, ma powody do zadowolenia. Po raz pierwszy dotarła do ćwierćfinału Australian Open, a dzięki temu w każdej z czterech odsłon Wielkiego Szlema była na tym etapie. Czeka wciąż na pierwszy półfinał.- Nie byłam dziś wystarczająco świeża, by dobrze serwować. Wiedziałam, że to będzie ważne, bo Venus gra bardzo agresywnie na linii i świetnie returnuje - analizowała 25-letnia Rosjanka, która w latach 2006-07 triumfowała w juniorskiej rywalizacji w Melbourne.Kolejną rywalką Williams będzie rodaczka CoCo Vandeweghe.Venus Williams (USA, 13) - Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja, 24) 6:4, 7:6 (7-3CoCo Vandeweghe (USA) - Garbine Muguruza (Hiszpania, 7) 6:4, 6:0