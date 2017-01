Puchar Narodów Afryki. Henryk Kasperczak wprowadził Tunezję do ćwierćfinału!

Wynik meczu grupy B:

Podopieczni Kasperczaka po porażce w pierwszym meczu z Senegalem 0:2 znaleźli się w trudnej sytuacji, ale dwie kolejne wygrane zapewniły im awans do czołowej ósemki. W spotkaniu z Zimbabwe już do przerwy prowadzili 4:1; w drugiej części gola zdobyli rywale, ale Tunezyjczycy nie dali się dogonić. W sobotnim ćwierćfinale w Libreville spotkają się ze zwycięzcą grupy A Burkina Faso.W grupie B na pierwszej pozycji uplasował się Senegal, który w ostatniej kolejce zremisował z Algierią 2:2 i w ćwierćfinale zagra z Kamerunem.70-letni Kasperczak prowadzi reprezentację Tunezji od lipca 2015 roku. Polski szkoleniowiec trenował w przeszłości wiele afrykańskich zespołów - m.in. właśnie Tunezję, którą w 1996 roku doprowadził do wicemistrzostwa Afryki. Z Wybrzeżem Kości Słoniowej zajął trzecie miejsce dwa lata wcześniej, a z Mali - czwartą lokatę w 2002 roku.Finał PNA 2017 zaplanowano na 5 lutego w Libreville.Tunezja - Zimbabwe 4:2 (4:1).Bramki: dla Tunezji - Naim Sliti (10), Yousesf Msakni (22), Taha Yassine Khenissi (36), Wahbi Khazri (45-karny); dla Zimbabwe - Knowledge Musona (43), Tendai Ndoro (58).