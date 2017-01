Australian Open. McEnroe i Navratilova: z "jedynką" gra się trudniej

Zarówno dla pochodzącego ze Szkocji Brytyjczyka, jak i mającej polskie korzenie Niemki był to pierwszy Wielki Szlem, w którym byli najwyżej rozstawieni."Kiedy jesteś sklasyfikowany na pierwszym miejscu odczuwasz zupełnie inną presję niż zazwyczaj" - powiedziała słynna Amerykanka czeskiego pochodzenia Navratilova komentując porażkę Kerber z CoCo Vandeweghe z USA (2:6, 3:6).Jest też zdania, że Niemka grała lepiej, gdy startowała z dalszych pozycji."Kiedy odbierasz jedynkę samej Serenie Williams, to cały czas musisz mieć się na baczności. Bywa też tak, że mając już prowadzenie zaczynasz grać, aby go bronić, a wtedy przegrywasz. Lepiej jest, gdy tak jak Angelique w zeszłym roku, ty musisz walczyć o pierwsze miejsce" - stwierdziła 60-letnia Navratilova, która prowadziła w rankingu WTA na końcu pięciu kolejnych sezonów (1982-1986).McEnroe przyczyny porażki Murraya z Niemcem Mischą Zverevem (5:7, 7:5, 2:6, 4:6), również wiązał m.in. z presją wynikającą z gry w roli faworyta."Zdobycie przez Andy'ego prowadzenia wiele go kosztowało, co było widoczne w tym turnieju. +Jedynka+ dała mu się mocno we znaki" - skomentował porażkę Brytyjczyka Amerykanin - lider rankingu ATP na końcu sezonu w czterech kolejnych latach (1981-1984).57-letni McEnroe już wcześniej wypowiedział się na temat słabszej formy Kerber."Wydaje mi się, że zbyt długo nie będzie numerem jeden na świecie. Bardzo trudno jest utrzymać taką pozycję i to jest wielkie wyzwanie. Teraz to ona jest tą, którą się goni" - ocenił przed rozpoczęciem Australian Open.W wyniku porażki Kerber szansę powrotu na pierwszą pozycję rankingu WTA po turnieju w Melbourne ma Serena Williams. Amerykanka w 1/4 finału zagra z Brytyjką Johanną Kontą. W rywalizacji mężczyzn grający z "dwójką" Serb Novak Djokovic niespodziewanie odpadł w drugiej rundzie.