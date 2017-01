Legia Warszawa ściągnie gwiazdę? Jacek Magiera: Może trafi do nas ktoś z głośnym nazwiskiem

Legia Warszawa w zimowym oknie transferowym sprowadziła już czterech piłkarzy. Daniel Chima Chukwu, Artur Jędrzejczyk, Dominik Nagy i Vamara Sanogo mają pomóc drużynie Jacka Magiery obronić tytuł mistrza Polski i zastąpić piłkarzy, którzy zimą opuścili legionistów.- Nie da się teraz ocenić zimowych transferów, ocienią je dopiero wiosenne mecze. To na pewno inna Legia, bo nie ma już Bereszyńskiego, nie ma dwóch napastników, ale jest za to Jędrzejczyk i Chukwu. Chukwu od dwóch tygodni pracuje z nami. Czas pokaże, ale chciałbym, żeby już był pełnoprawnym zawodnikiem, znał nasz styl gry , wiedział, jak poruszamy się po boisku. To nie jest łatwe, a on potrzebuje czasu, żeby poznać styl gry i nasze oczekiwania. Temu służą mecze sparingowe. Będę robił wszystko, aby miał jak najlepsze wejście, ale to on musi wywalczyć miejsce w składzie - powiedział na konferencji podsumowującej pierwszą część przygotowań Jacek Magiera, cytowany przez portal Legioniści.com Trener mistrzów Polski zdradził również, jakiej Legii mogą spodziewać się kibice w wiosennych meczach. - Taktyka dużo się nie zmieni, ale wiadomo, że nie da się grać cały czas tak samo. Chcemy grać ofensywnie, ale wiemy, że trzeba być bardziej szczelnym w obronie, aby wyglądało to tak, jak podczas meczu ze Sportingiem. W ofensywie mamy kreatywnych zawodników, mamy też wypracowane pewne schematy gry - przyznał 40-letni szkoleniowiec.