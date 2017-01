Australian Open. Podsumowanie 4. rundy spotkań mężczyzn

Najlepszy obecnie tenisista świata poległ w czwartej rundzie z zawodnikiem, który chciał niedawno kończyć karierę, a jego dotychczasowym największym osiągnięciem w turnieju wielkoszlemowym była 3. runda Wimbledonu 2008. Mischa Zverev to dla wielu młodych kibiców tenisa postać anonimowa, a rosyjskie nazwisko kojarzy się prędzej z 19-letnim Alexandrem - jego młodszym bratem, który także jest tenisistą.Starszy ze Zverevów w starciu z Murrayem zaprezentował się wspaniale. Jak mówił po meczu, starał się mieszać uderzenia, atakować i grać slajsem, cofać się do defensywy i przechodzić do ofensywy. Podchodził aż 118 razy do siatki, często tuż po serwisie. Zanotował mniej asów i zagrań kończących niż jego bardziej utytułowany przeciwnik, ale mimo to zdobył 10 punktów więcej i awansował do ćwierćfinału, w którym postara się sprawić kolejną sensację. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem Roger Federer, czyli najlepszy tenisista XXI wieku.Na pytanie co jest większą sensacją męskiego turnieju: porażka Novaka Djokovicia czy Andy'ego Murraya, zdania są podzielone. Szkot to aktualny lider światowego rankingu i druga połowa ubiegłego roku była w jego wykonaniu imponująca. Jak widać, po dłuższej przerwie świątecznej nie wrócił jeszcze do najwyższej dyspozycji, przez co poległ w czwartej rundzie z Mishą Zverevem. O ile porażkę można zrozumieć, to jej rozmiar jest zaskakujący. Tylko jeden wygrany set, a dwa ostatnie przegrane wynikami 6:2 6:4 to nie jest rezultat godny najlepszego tenisisty świata.Djoković to natomiast najlepszy zawodnik ostatnich kilku lat, ale od triumfu w zeszłorocznym French Open nie przypomina samego siebie. Gładkie porażki na Wimbledonie, igrzyskach olimpijskich w Rio i World Tour Finals w Londynie zszokowały cały tenisowy świat, pokazując, że wielki mistrz przechodzi kryzys. Australian Open jest mimo wszystko jego królestwem - wygrał tam sześć razy i po raz kolejny był faworytem do triumfu. W drugiej rundzie pokonał go jednak sensacyjnie Denis Istomin. Serb honoru nie splamił, walczył dzielnie i poległ dopiero po pięciu setach. Ale porażka - nieważne jakich rozmiarów - Novaka Djokovicia na Australian Open będzie zawsze sensacją.Fantastyczne widowisko stworzyli w 1/8 finału Roger Federer i Kei Nishikori. Spotkanie obfitowało w emocje i znakomite zagrania, a jego początek należał zdecydowanie do Japończyka. Świetnie returnował, dzięki czemu dwukrotnie przełamał faworyta, który pakował łatwe piłki w siatkę. Jak zrobiło się 5:1, Nishikori zaczął myśleć już chyba o drugim secie, ponieważ Federer odrobił straty i doprowadził do remisu. O losach pierwszej partii musiał zadecydować tie-break i lepiej mimo wszystko przetrwał go Nishikori, dzięki czemu wyszedł na prowadzenie.Kolejne dwie odsłony to bardzo dobra gra Federera. Szwajcar odzyskał swój rytm, w swoim stylu skracał pole gry i całkowicie zdominował swojego młodszego rywala. Dzięki zwycięstwom 6:4 i 6:1 prowadził w setach 2:1 i był na fali wznoszącej. Nishikori wyglądał natomiast na zmęczonego i niechętnego do gry. Rzucił też w pewnym momencie rakietą o kort, co nieczęsto się widzi w jego przypadku. Sytuacja się jednak obróciła, kiedy niespodziewanie udało mu się w czwartym secie przełamać 17-krotnego mistrza wielkoszlemowego. Zaczął grać odważniej, a Federer ewidentne miał zniżkę formy. Nishikori nie wypuścił przewagi i doprowadził do piątej partii.Kibice Japończyka nie zdążyli się ocknąć, jak ich ulubieniec przegrywał już 3:0. Na dodatek rozpoczęły się problemy zdrowotne. Na kort wszedł lekarz, który przez dłuższą chwilę go masował. Po rozpoczęciu gry Federer pewnie dążył do zwycięstwa i kwestią czasu była jego wygrana. Niedługo potem efektownym smeczem zakończył mecz i awansował do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Mishą Zverevem.Dzięki przegranym Novaka Djokovicia i Andy'ego Murraya Federer wyrasta na głównego faworyta do triumfu w turnieju. Wielu kibiców liczy, że w finale spotka się ze swoim odwiecznym rywalem, Rafaelem Nadalem. Ich rywalizacja przez wiele lat elektryzowała cały tenisowy świat. Ostatni mecz o tytuł wielkoszlemowy z udziałem Szwajcara i Hiszpana miał miejsce dość dawno, bo w 2011 roku na kortach im. Rolanda Garrosa. Puchar wzniósł wtedy Nadal.Nie zachwyciło spotkanie, które było rozgrywane jako ostatnie w czwartej rundzie. Rozstawienie obu zawodników wskazywało, że będzie miała miejsce zacięta batalia, ale doświadczeni kibice tenisa mieli pewne obawy dotyczące tego pojedynku. Dobrzy znajomi, Rafael Nadal i Gael Monfils, spotkali się już po raz piętnasty i pojedynek ten był nietypowy.Pierwsze dwa sety przebiegały pod dyktando faworyta. Nadal grał na wysokim poziomie, a Monfils zachowywał się w swoim stylu - chodził zamyślony, grał pasywnie, od czasu do czasu zagrał coś mocnego, ale potem przegrywał swoje podanie do zera i ogólnie ciężko było w nim dojrzeć jakąkolwiek wiarę w zwycięstwo.Trzecia partia miała zakończyć spotkanie na korzyść Nadala, lecz nagle Monfils się obudził. Uderzał mocniej, notował coraz więcej zagrań kończących i ku uciesze publiczności każdego woleja i smecza uderzał z wyskoku. Wygrał niespodziewanie seta 6:4 i zmniejszył stratę do Hiszpana.Czwarta partia była zacięta i pozwalała myśleć, że Monfils doprowadzi do piątego seta. Kontynuował dobrą grę, przełamał nawet serwis przeciwnika, ale Nadal wyrównał, przełamał i w dość mało oczekiwanym momencie zakończył spotkanie. Zawodnicy podeszli do siatki i ciepło sobie podziękowali, a Hiszpan może się cieszyć, że nie doszło do "pięciosetówki". Dwie długie batalie pod rząd mogłyby źle wpłynąć na jego dyspozycję w ćwierćfinale. Tam naprzeciwko niego stanie wymagający Milos Raonić i będzie to dla obu bez wątpienia najtrudniejsze dotychczasowe starcie.Kanadyjczyk czarnogórskiego pochodzenia nie miał łatwej przeprawy w 1/8 finału. Jego rywalem był hiszpański rzemieślnik, Roberto Bautista-Agut. Rundę wcześniej pokonał on swojego dobrego kolegę, Davida Ferrera, i w kolejnym meczu również dobrze się zaprezentował.Raonić szybko wyszedł na prowadzenie 3:0, ale rywal go dogonił. Doszło do tie-breaka, w którym Bautista-Agut prowadził już 5:1, ale wyżej rozstawiony przeciwnik odrobił straty i wygrał seta.Zirytowany Hiszpan wyszedł na drugą partię bardzo zmotywowany, grał bardzo dobrze i popełnił tylko 4 niewymuszone błędy. Dzięki takiej dyspozycji zaskoczył wszystkich i doprowadził do remisu w setach. To było jednak wszystko, co miał do zaoferowania, ponieważ Raonić wygrał dwie kolejne partie dość gładko, kończąc mecz wynikiem 7:6(6) 3:6 6:4 6:1 i zameldował się w ćwierćfinale. Tam czeka go niebywale trudny przeciwnik, bo sam Rafael Nadal. Spotykał się z nim dotychczas ośmiokrotnie i wygrał jedynie dwa razy, ale za to raz w turnieju poprzedzającym tegoroczny Australian Open. Nie zmienia to faktu, że to Hiszpan będzie faworytem.