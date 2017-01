Australian Open. "Mam nadzieję, że umrzesz w męczarniach" - setki pogróżek wobec tenisowych gwiazd

Grożenie śmiercią

Bummed to have lost yesterday, but at least I had a ton of death threats on facebook and twitter to make me feel better about things... — Kevin Anderson (@kevinanderson18) 28 czerwca 2016

Tenisistka Nicole Gibbs miała tylko 17 lata, kiedy musiała zacząć czytać obraźliwe teksty na swój temat. Zaczęło się od kilku obraźliwych wiadomości na Facebooku, gdy jeszcze grał w Kalifornii na Uniwersytecie Stanforda. Gdy w 2013 roku rozpoczęła profesjonalną karierę, ataki na nią znacznie się nasiliły.Gdy po przegranym meczu I rundy z Ekateriną Makarową podczas turnieju w Moskwie wylało się w internecie na nią wiadro pomyj, postanowił pokazać to na swoim profilu na Twitterze. - Uwaga! Nie dla dzieci . W sumie dla nikogo. Tego jest tak dużo. To jakaś epidemia - napisała przed wrzuceniem kilku wiadomości jakie dostawała. "Jesteś tak ku***wsko beznadziejna. Mam nadzieję, że umrzesz w męczarniach" - brzmiała jedna z wiadomości. "Zasłużyłaś na to! DZIWKO!" - napisano w innej wiadomości.Spotyka to oczywiście nie tylko Nicole Gibbs. Badania wskazują, że młode dziewczyny są znacznie bardziej narażone na przemoc słowną w Internecie niż mężczyźni. W ostatnich latach mówi o tym coraz więcej tenisowych gwiazd. - Wydaje mi się, że ludzie, którzy oglądają nasze mecze, nie zdają sobie sprawy ile dostajemy pogróżek - mówi inna amerykańska tenisistka Madison Keys.Ale dotyczy to nie tylko tenisistek. Gdy Kevin Anderson, tenisista z RPA, odpadł w I rundzie Wimbledonu po meczu w którym prowadził 2:0 w setach, napisał: "Szkoda, że wczoraj przegrałem, ale "przynajmniej" dostałem mnóstwo wiadomości na Facebooku i Twitterze w których grożono mi śmiercią. Od razu czuję się lepiej".Australijski zawodnik Sam Groth powiedział w wywiadzie dla Weekend Australian, że dotyka to nie tylko jego, ale również jego dziewczynę i rodzinę, którzy dostają podobne wiadomości za każdym razem, gdy on przegra mecz. Z tego powodu zrezygnował z prowadzenia swoim kont w mediach społecznościowych.