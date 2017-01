MŚ w biathlonie. Kolejne kary dla Rosji za doping?

IBU już spotkała się w tej sprawie na posiedzeniu w sobotę wieczorem, przy okazji zawodów Pucharu Świata we włoskiej Anterselvie. Początkowo wydawało się, że już wtedy zostaną przyjęte konkretne rozwiązania, ale do tego nie doszło.Kontrowersje dotyczą ok. 30 rosyjskich biathlonistów, którzy zdaniem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) mieli brać udział w zorganizowanym procederze dopingowym. W manipulowanie i tuszowanie wyników próbek zaangażowane były struktury sportowe, a także rząd i służby specjalne.Wielu zawodników z innych krajów stanowczo domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec Sbornej. Część zapowiedziała także bojkot zawodów przedostatniej rundy PŚ w Tiumeni w marcu , dlatego gospodarze zmagań w tej miejscowości zrezygnowali z praw organizatora. Przeniesiono je do fińskiego Kontiolahti.Wszystkie ustalenia, jakie zapadną na nadzwyczajnym kongresie, mają obowiązywać już podczas MŚ w Austrii.W klasyfikacji generalnej PŚ mężczyzn drugie miejsce zajmuje Rosjanin Anton Szypulin (w sobotę wygrał bieg na 20 km w Anterselvie). Na 9. miejscu jest Maksim Cwietkow. W rywalizacji kobiet najwyżej klasyfikowaną Rosjanką jest dziewiąta Tatiana Aksimowa.