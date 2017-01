Bundesliga. "Dobrze, że mamy Lewandowskiego." Robben komplementuje Polaka

MAGIA, PROSZĘ PAŃSTWA!!! Co strzelił @lewy_official to nie ma słów! Polak daje @fcbayern_en zwycięstwo na inaugurację wiosny w #bundesliga pic.twitter.com/fSUkKfET7s — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 20 stycznia 2017

Była 91. minuta, kiedy Franck Ribery dośrodkował piłkę na pole karne z lewej strony boiska. Piłka trafiła do Roberta Lewandowskiego, a kapitan reprezentacji Polski przyjął ją i zgasił na klatkę piersiową i strzałem z woleja pokonał bezradnego bramkarza rywali - Alexandra Schowlowa. To nie pierwszy raz, kiedy Polak ratuje skórę ekipie Carlo Ancelottiego.Zachowanie napastnika przy drugim trafieniu ocenił kapitan monachijczyków Phillip Lahm: - Nawet jeżeli było w tym trochę szczęście, to Robert pokazał dużą klasę - powiedział były reprezentant Niemiec. Komplementów nie szczędził także Arjen Robben mówiąc: - Dobrze, że mamy kogoś takiego jak Lewandowski, kto jest w stanie sam zmienić oblicze meczu i wygrać nam trzy punkty - skwitował Holender."Bawarczycy" z 42 punktami na koncie prowadzą w ligowej tabeli, mając trzy oczka przewagi nad beniaminkiem z Lipska. Trzecie w tabeli Hoffenheim ma już jedenaście punktów straty do "Gwiazdy Południa".Robert Lewandowski dzięki dwóm bramkom ma już na koncie 14 trafień i zbliżył się do lidera tabeli - Pierre'a-Emericka Aubameyanga przebywającego na Pucharze Narodów Afryki. Gabończyk ma 16 goli. Tuż za plecami Polaka plasuje się napastnik Kolonii - Anthony Modeste. Francuz w niedzielnym spotkaniu nie trafił do siatki Mainz, zatem jego licznik bramek zatrzymał się na trzynastu trafieniach.